Bkt continua ad investire sul calcio francese con LFP e Havas Play

Un nuovo traguardo raggiunto per il team italiano di Havas Play grazie allo storico partner BKT Tires. È stato infatti trovato e raggiunto un accordo con la Ligue de Football Professionnel (LFP) per il rinnovo della Title Sponsorship della Ligue 2 BKT fino al 2028. Il contratto è stato firmato questo mercoledì 14 giugno a Parigi.

Il logo e il nome della multinazionale indiana specializzata in pneumatici Off-Highway a livello internazionale, Title Sponsor della Ligue 2 BKT dal 2020, continueranno dunque ad apparire ad apparire in una delle competizioni calcistiche più appassionanti in Europa fino al 2028.

L’universo di BKT nel campo sportivo oltre al calcio (Serie BKT e LaLiga) abbraccia il rugby (Rugby World Cup France 2023 e BKT United Rugby Championship) e il basket (EuroLeague) fino al cricket (Big Bash League) e lo spettacolo d’Oltreoceano del Monster Jam. Un chiaro segnale di come lo sport sia un potente strumento di inclusività e di vicinanza alle persone nonché veicolo di emozioni e valori positivi quali l’unione, la collaborazione e il gioco di squadra, che la stessa BKT condivide e promuove con tutte le sue forze.

Ogni sponsorizzazione, la propria peculiarità. Un diverso approccio con il pubblico e, soprattutto, una strategia ben definita. La forza di BKT Tires, insieme al supporto di Havas Play, è stata proprio la capacità di adattarsi allo stile di ogni property permettendo, di fatto, di ottenere una precisa identità nel mercato sportivo come un’azienda concreta, affidabile e innovativa.

“Non è mai facile continuare a rinnovare il valore di una Title Sponsorship: in questi anni ci siamo impegnati con determinazione a ottenere questo risultato per il nostro cliente”, commenta Guido Surci, Managing Director Havas Play. “Aprire questo nuovo ciclo ci dà consapevolezza sul bel lavoro fatto da tutto il team che, quotidianamente, concretizza una bella collaborazione Italia-Francia”.

Le parole di Lucia Salmaso, CEO di BKT Europe: “Il nostro percorso con Havas Play procede con efficacia e risultati davvero notevoli. L’accordo per il rinnovo della Title Sponsorship con LFP è la dimostrazione che lavorando in sintonia e con determinazione si possono raggiungere importanti risultati. Un passo alla volta, la nostra brand identity nel mondo dello sport acquisisce sempre più importanza. E non abbiamo assolutamente intenzione di fermarci qui”.