CORTINA, VALENTE (M5S): SOSTENGO IDEA DI MONDIALI SCI NEL 2021

“Non posso che sostenere l’ipotesi avanzata dal presidente della Fis, Flavio Roda, di proseguire con l’organizzazione dei Mondiali di sci il prossimo febbraio 2021. Per superare l’onda Covid si era ipotizzato, infatti, di rimandare Cortina al 2022 ma, adesso, monitorando sempre la curva epidemiologica nel Paese, possiamo lavorare per un ritorno alla data originaria: il 2021. Sarebbe un segnale importante di ripresa per l’Italia, oltre ad essere un fattore dirimente per riattivare il turismo e rimettere in moto l’economia”. Lo dichiara in una nota Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle.

“La Federazione Internazionale dello Sci si riunirà il 2 luglio per prendere questa e altre scelte sul prossimo calendario gare, l’auspicio è che si raggiunga l’obiettivo di Cortina 2021, così da evitare tra l’altro che l’evento coincida con l’anno olimpico. Sono anche convinto che per l’evenienza il governo si farà trovare pronto”, conclude la nota.