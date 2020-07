Un Giro d’Italia amateur coast to coast. Da un’idea dell’avvocato del web Michele Di Somma

“Non è un sogno da realizzare, ma un obiettivo da raggiungere. A chi mi chiede perché fare una cosa del genere, rispondo: perché voglio fare qualcosa che renda indimenticabile ogni anno della mia vita. Inoltre non voglio che il 2020 sia legato al solo ricordo della quarantena sofferta per il pericolo di contagio da Coronavirus. Così come il 2019 è stato un anno indimenticabile, allo stesso tempo mi è balenata in testa l’idea di rendere il 2020 un anno sorprendente con un viaggio straordinario nel Paese più bello del Mondo. Ho deciso, quindi, di fare quello che al momento mi riesce bene, ovvero pedalare. Un Giro “coast to coast” per l’Italia, con l’obiettivo di girare l’intero Paese, cercando ogni giorno di raggiungere una tappa diversa, con la consapevolezza che non sarà possibile vedere tutte le bellezze che la nostra Bella Italia ha da offrire, non basterebbe una vita intera per assaporarle tutte.Il mio obiettivo è quello di partire da Pompei il 13 luglio (data per me molto importante, anche questo sarà svelato in un prossimo libro) in direzione Nord e dopo 24 tappe, da percorrere in 27 giorni, fare ritorno a casa, dopo aver pedalato per circa 4000km e superato i 30.000m di dislivello. Con partenza il prossimo 13 luglio da Pompei e rientro sempre a Pompei il 7 agosto.” – ha spiegato a Sporteconomy l’avvocato Michele Di Somma (socio e fondatore assieme al legale campana Piera Di Stefano del progetto “Avvocato del Web“).

