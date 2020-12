Copa del Rey, la Lega spagnola vende i diritti alla britannica Premier Sports: firmato accordo biennale

(di Marco d’Avenia) – La “Copa del Rey”, il trofeo nazionale spagnolo, verrà da quest’anno trasmesso in Gran Bretagna e Irlanda dall’emittente “Premier Sports”. L’accordo, siglato oggi, prevede la cessione dei diritti per due stagioni (2020/21 e 2021/2022). È la prima volta che le partite della coppa nazionale spagnola, dedicata alla casa regnante dei Borboni, vengono del tutto cedute a un broadcaster non spagnolo.

È infatti dal novembre 2019 che la RFEF, la Lega calcio di Spagna, ha preso la decisione di proporre al mercato i diritti di trasmissione della Copa del Rey. Da allora, afferma il sito ufficiale dell’ente, questa gestione ha portato quasi 80 milioni di euro in più nelle casse della RFEF. Quest’anno però è stata intrapresa una strategia commerciale più coraggiosa, coinvolgendo la “Sportradar” (consulente finanziario in materia di sport con sede a San Gallo, Svizzera), che ha fatto da tramite per questa trattativa.

L’accordo, come anticipato, prevede due stagioni. Tuttavia nel pacchetto è inclusa anche la finale dell’anno scorso, rimandata causa Covid al 4 aprile prossimo, che vedrà scendere in campo Real Sociedad e Athletic Bilbao. La messa in onda dell’edizione 2020/2021 della Copa del Rey inizierà invece oggi, 15 dicembre, con la sfida tra CD Marchamalo e SD Huesca disponibile in Gran Bretagna e Irlanda in chiaro sul canale “FreeSports”.

La fase finale del torneo, le cui eliminatorie si sono già disputate a novembre, ci accompagnerà poi fino al 17 aprile, giorno della finale che si disputerà a Siviglia, stadio “La Cartuja”. Nell’ultima edizione pre-Covid (2018/2019) la coppa è stata vinta dal Valencia, che al momento ne ha 8 in bacheca. L’albo d’oro è però dominato dal Barcellona (30 vittorie), seguito da Athletic Bilbao (23) e Real Madrid (19).