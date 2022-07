Palermo FC: ufficializzato il passaggio al City Group di Mansour , nel giorno dell’iscrizione alla Serie B

Nuova vita per il Palermo FC , la cui proprietà passa oggi ufficialmente al City Group di Mansour che acquista l’80% del Club siciliano. Una data da ricordare per i Rosanero anche per l’accettazione dell’iscrizione alla Serie B per la stagione 2022/23 da parte di FIGC e Covisoc.

Lunedì 4 luglio alle ore 11.00 si svolgerà al “Renzo Barbera” la conferenza stampa sul nuovo assetto societario del Club.

Un periodo di grandi novità per il Club che nei giorni scorsi dopo la raggiunta promozione in Serie B, aveva annunciato il lancio di un canale ufficiale sulla piattaforma TikTok.