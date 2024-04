Continental si conferma sponsor del Giro-E. Al centro iniziative legate al concetto di sostenibilità

Per il 2° anno consecutivo Continental sarà sponsor del Giro-E, l’e-bike experience, in partenza il prossimo 4 maggio, che percorrerà le strade del Giro d’Italia. Al centro dell’evento è la “sostenibilità”, sulla quale sono incentrate tutte le attività sportive ed extra sportive.

“Continental ha l’ambizione di diventare il produttore di pneumatici più all’avanguardia in termini di responsabilità ambientale e sociale – dichiara Giorgio Cattaneo, responsabile comunicazione del brand Continental –. La strategia è chiara e riguarda 4 ambiti fondamentali: la ricerca delle materie prime, la fase produttiva, le caratteristiche dei prodotti e il loro utilizzo, il trattamento dei prodotti a fine ciclo vita. Per ciascuna fase sono previsti traguardi precisi e definiti. La sostenibilità è il principio fondamentale della strategia di crescita futura ed è un elemento irrinunciabile per un brand premium”.

“Il Giro-E è perfetto per sensibilizzare sui temi della sostenibilità – aggiunge Giorgio Cattaneo –. È anche un evento molto ingaggiante e l’occasione per coinvolgere molte persone, che vivranno un’esperienza unica, pedalando sulle strade del Giro poche ore prima del passaggio dei professionisti. Un perfetto mix di passione, divertimento, inclusività e sensibilizzazione su temi che riguardano il futuro di tutti noi”.

Il team Continental, del quale fanno parte clienti e ospiti internazionali, sarà guidato da Damiano Cunego, campione e vincitore, tra l’altro, del Giro d’Italia del 2004.