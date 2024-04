Betting: Betano nuovo sponsor principale dell’Aston Villa (in corsa per la Champions 2024/25)

Betano (nella foto in primo piano il logo aziendale) e Aston Villa (attualmente 4° in Premier League e in corsa per un posto in Champions nella prossima stagione) hanno ufficializzato un accordo biennale di sponsorizzazione che vedrà il logo dell’operatore sulla maglia del club a partire dalla prossima stagione. Come si legge su SBC News, l’operatore, di proprietà di Kaizen Gaming, pagherà più di 23 milioni di euro l’anno.

L’accordo biennale con i “Villans” terminerà alla fine della stagione 2025/26: dalla successiva, infatti, sarà vietato ai club di Premier League firmare accordi di sponsorizzazione con operatori di gioco (una decisione interna della Premier League su input però governativo).

L’annuncio arriva dopo che ad inizio mese è stato confermato il lancio di Betano nel Regno Unito attraverso BVGroup. A dicembre scorso, inoltre, Betano è stato nominato Global Partner di UEFA EURO 2024. (fonte: Agipronews)