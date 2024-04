BNL BNP Paribas è, per il 18° anno consecutivo, title sponsor degli Internazionali BNL d’Italia

Una partnership consolidata, tra la Banca e la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), che conferma l’impegno da parte di BNL, delle società di BNP Paribas attive in Italia, nel supportare queste discipline. Lo stesso gruppo BNP Paribas, nel mondo, affianca il tennis da oltre 50 anni, sostenendo i maggiori tornei internazionali, ma anche eventi dilettantistici dove si confrontano giovani di talento, magari campioni di domani.

Elena Goitini, Amministratore Delegato BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia: «Essere Title Sponsor degli Internazionali BNL d’Italia significa aver accompagnato, con continuità e coerenza, il percorso di crescita di questo Torneo, portandolo con la FITP ad essere uno degli appuntamenti internazionali del grande tennis. È questo il modo in cui interpretiamo le partnership: un percorso di lunga durata, per poter tradurre in azioni concrete il nostro supporto. Allo stesso modo siamo al fianco della Fondazione Telethon da 33 anni e, per questo, abbiamo voluto dedicare un impegno ancora maggiore, affinché arrivi sui campi da tennis il messaggio forte di sostenere ulteriormente la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Il tennis è uno sport in cui il rispetto e la correttezza sono valori imprescindibili; è il contesto giusto per alimentare una solidarietà attiva verso chi, soprattutto i bambini, attende una cura».

In questo modo, il Tennis diventa un vero e proprio veicolo e amplificatore nel sensibilizzare il pubblico degli appassionati. Una logica di convergenza di intenti nel sostenere questo sport, che coinvolge anche le altre società del Gruppo BNP Paribas in Italia: Arval, BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, Findomestic, BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas Real Estate.

Dal prossimo 6 maggio fino al 15 luglio, per celebrare il sodalizio tra il Gruppo e il Torneo, la sede di BNP Paribas in Italia, “Torre Diamante” a Milano, si “vestirà di tennis”. La facciata a vetri dell’edificio sarà allestita con una gigantesca pallina da gioco, che sembra entrare nel palazzo. Un ulteriore modo per costruire un ponte ideale tra Roma e Milano nel nome degli IBI.

La storica iniziativa “ACE BNL per Telethon” sarà anche quest’anno tra i protagonisti della terra rossa del Foro Italico, per premiare i “servizi vincenti”: per ogni “ace” realizzato sul Campo Centrale, infatti, la Banca devolverà 50 € a sostegno della ricerca scientifica. Da questa edizione si aggiungerà la “concorrenza” solidale della FITP che ha deciso di premiare, a sua volta, i servizi vincenti realizzati anche sugli altri campi del Foro Italico, con donazioni in favore di Telethon.

Inoltre, a fronte di un’offerta libera, all’interno dell’area commerciale BNL del Foro Italico, sarà possibile ricevere le palline giocate durante gli Internazionali BNL d’Italia, sigillate singolarmente in confezioni trasparenti come ricordo di sport e solidarietà.

A supporto di queste attività verrà lanciata, nel corso del Torneo, una campagna social da parte di BNL, FITP e Telethon, ideata per coinvolgere ulteriormente i fan del tennis e non solo.