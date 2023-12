Commissariata la Federhandball (FIGH). Non era mai successo nella storia della Federazione

Nella mattinata del 21 dicembre scorso la 1144ª riunione della Giunta Nazionale CONI svolta a Roma, presso il Foro Italico, ha nominato Francesca Macioce quale “Commissario Straordinario” della FIGH (nella foto in primo piano il logo federale), con vice Elisa Santoni (per la parte sportiva) e Chiara Mirabella (per l’area legale).

Lo scorso 13 dicembre il Presidente federale, Pasquale Loria, aveva espresso al Presidente del CONI, Giovanni Malagò, la propria volontà a rinunciare alla carica ricoperta dal 12 marzo 2017 – e dal 5 dicembre scorso limitatamente all’ordinaria amministrazione – e aveva richiesto di valutare nel contempo la nomina di un Commissario Straordinario, al fine di porre in essere i necessari incombenti per lo svolgimento dell’Assemblea elettiva e di garantire una corretta transizione nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti federali. (fonte: FIGH)

E’ la prima volta, nella sua storia, che la FIGH viene “commissariata”. Così come è la prima volta che, ai vertici, di una FSN, arriva un gruppo commissariale costituito da ben tre dirigenti sportive. Una federazione, quella della Federhandball, che, dal 1967 ad oggi, ha avuto solo 8 presidenti: il più longevo è stato l’avv. Francesco Purromuto (dal 1997 al 2017), seguito da Concetto Lo Bello (dal 1976 al 1991), noto, quest’ultimo, per essere stato un popolare arbitro di calcio. Molto più indietro lo stesso Pasquale Loria (dal 2017 al 2023), attualmente fuori da ogni ruolo dirigenziale in federazione.