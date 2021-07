Coca-Cola nuovo Official Partner dell’AFC Ajax (Eredivisie)

(di Alessandro Giannini) – AFC Ajax e Coca-Cola European Partners hanno siglato un contratto di sponsorizzazione che renderà quest’ultima Official Partner del club olandese per le prossime tre stagioni.

La partnership, così come riportato nella nota ufficiale comparsa sul sito dell’Ajax, avrà come obiettivo primario quello di unire tutti i tifosi biancorossi e offrire loro delle esperienze uniche.

Inoltre, come stabilito nell’accordo, Coca-Cola parteciperà con diversi marchi del suo ampio portafoglio di prodotti di bevande, con grandi iniziative soprattutto tramiteCoca-Cola Zero Sugar, l’acqua minerale naturale Chaudfontaine, Acquarius e Fuze Tea.

Jaap Wassink, Country Director di Coca-Cola European Partners, ha così commentato la collaborazione e i motivi alla base della stessa:

“L’Ajax ha un’immagine globale, grandi ambizioni e sostenitori che si aspettano sempre il meglio; tutto ciò vale anche per noi. Svilupperemo esperienze speciali per i tifosi. Inoltre, saremo più visibili che mai e rimarremo presenti nella Johan Cruijff Arena, dove Coca-Cola è stata coinvolta come fondatrice dal 1996.”

Il riferimento è legato al finanziamento fornito dal gruppo Coca-Cola, negli anni novanta, per la costruzione dell’Amsterdam Arena. Insieme ad essa parteciparono anche altre multinazionali, come Philips e Abn-Amro, oltre che il comune di Amsterdam che coprì il 25% del costo totale.

Il legame tra la Coca-Cola e la capitale olandese è però ancor più datato nel tempo. Nel 1928, infatti, i Giochi Olimpici furono ospitati ad Amsterdam in un’edizione storica, in cui la Fiamma Olimpica venne accesa per la prima volta e le donne furono ammesse a partecipare alle gare di atletica e di ginnastica.

Come contorno di queste prime volte, una delle tante novità riguardò proprio l’azienda americana.

Quella olandese fu infatti anche la prima edizione dei Giochi ad essere affiancata da The Coca-Cola Company, che da lì in poi ha legato il proprio marchio al Comitato Olimpico internazionale, divenendone così uno sponsor storico.

A ciò ha fatto riferimento Menno Geelen, Commercial Director dell’Ajax, che sul sito ufficiale dei biancorossi si è espresso in questo modo: “Nel 1928, Coca-Cola è entrata nel mercato olandese grazie ai Giochi Olimpici che hanno avuto luogo nello Stadio Olimpico di Amsterdam. Da allora sono diventati un “marchio d’amore” unico. Sono convinto che ciò sia dovuto in parte alle partnership che hanno avuto negli anni con le più grandi organizzazioni e marchi sportivi. Sono orgoglioso di questa partnership e del loro apprezzamento per la nostra creatività e ambizione. Questo apprezzamento è completamente reciproco. Non vediamo l’ora di dare forma a questa collaborazione insieme.”