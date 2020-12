Unical: prende forma il corso di Alta Formazione in Diritto, Etica e Management nel settore sportivo del calcio

Parterre di alto profilo per i relatori nazionali ed internazionali presenti nel corso di Alta Formazione” in “Diritto, Etica e Management nel settore sportivo del calcio” presso l’Unical (Università della Calabria – il più grande campus universitario del paese). Ci si può iscrivere con il requisito minimo della laurea triennale o vecchio ordinamento, oppure anche con il Diploma di Scuola Media Superiore come uditori. Un corso accademico, di natura multidisciplinare, di natura teorica e pratica ( 290 ore, 25 CFU universitari), che ha all’interno ben tre laboratori, per uno studio del calcio a 360°. Il Corso è on-line, ed offre molteplici opportunità tra cui stage molto importanti.

Sporteconomy è presente con il patrocinio e con l’organizzazione nella persona del direttore, Marcel Vulpis, del workshop economico avente per oggetto diversi temi collegati al mercato dello sport-business. “Sponsorizzazione e pubblicità. Marchio, sport digital marketing, merchandising e diritti di immagine. La bolla economica e le plusvalenze. Il Financial fair play finanziario: aspetti operativi e di bilancio. Industria dello sport: scenari presenti e futuri“.

Per i più meritevoli, ci sarà l’opportunità di uno stage on line presso Sporteconomy.

Per tutte le informazioni (sul programma ricco e completo e sui docenti) consulta il Bando in esame e iscriviti subito: basta compilare la domanda di iscrizione, registrandosi on line https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_6481_640_1.html