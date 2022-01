CIMS nuovo main sponsor di maglia del Ravenna FC (Serie D)

Il Ravenna FC (club di Serie D/girone “D”, attualmente a pari merito in classifica con il Rimini calcio) ha ufficializzato il nuovo main sponsor che accompagnerà i giallorossi per il resto della stagione (2021/22).

Sulle divise sarà visibile il marchio di Cims, azienda fondata nel 1979 e operante su tutto il territorio nazionale nell’ambito di lavori di segnaletica stradale orizzontale, verticale, barriere di sicurezza, idro cancellatura e idrosgomatura aeroportuale.

Alla presentazione delle divise (avvenuta nei giorni scorsi) era presente l’amministratore unico di Cims, Gabriele Pezzi, che è anche il presidente dell’Associazione Ravenna Fc, socio di maggioranza e controllante del Ravenna Fc.

«Sono nato a Ravenna, abito a Ravenna ed anche se l’azienda è a Castel Guelfo sono sempre stato un appassionato di calcio ed un grande tifoso giallorosso – ha dichiarato ai media Bezzi -Credo che in questo momento di crisi ogni imprenditore, a seconda delle proprie possibilità, possa e debba sostenere lo sport ravennate…Credo in questo principio e sono profondamente contento di potere dare il mio contributo al Ravenna Fc. Al di là della pluriennale amicizia che mi lega all’attuale dirigenza, ho trovato nell’oculata gestione della società un elemento che mi ha convinto ad essere partecipe da almeno 5 anni a questa avventura sportiva. Per Cims essere main sponsor del Ravenna FC è un motivo di forte orgoglio».