Ciclismo: Movistar team ottimista nonostante le perdite

(di Alessandro Presta) – Il Movistar Team ha recentemente confermato di aver subito delle perdite nell’anno finanziario 2019 (chiuso il 31 dicembre 2019). Abarca Sports, la società che gestisce questo team di ciclismo spagnolo, ha registrato perdite per 42 mila euro, nonostante entrate nette pari a 569 mila euro. Le perdite finanziare non sembrano preoccupare troppo Eusebio Unzuè (general manager del Movistar Team), l’obiettivo di Movistar rimane quello di formare la squadra più competitiva possibile e per farlo, deve investire le risorse che vengono ogni anno generate.

L’azienda di telecomunicazioni spagnola ha realizzato nel 2019 un fatturato complessivo di 19.4 milioni di euro, il 2.7% in più rispetto all’anno precedente. Nel 2020 il Covid-19 ha rallentato l’attività di diversi sponsor tra cui appunto Movistar. Tuttavia, secondo quanto riporta l’agenzia spagnola “Palco23”, il general manager della squadra ciclistica è sicuro che questa situazione non rappresenterà un problema per Abarca Sports, gli impegni aziendali verso i suoi dipendenti verranno rispettati. Sicuramente, Movistar, in quanto partner principale del team, ha supportato al 100% tutti i ciclisti e lo staff in un anno complicato. Per affrontare questa crisi, infatti, la squadra è stata adeguata e proporzionata agli obblighi che l’azienda ha dovuto affrontare. Unzuè, inoltre, è convinto che grazie al supporto degli altri sponsor e alla gestione mirata delle risorse, il Movistar Team chiuderà l’anno 2020 adempiendo a tutti gli obblighi prefissati.

Tra i tanti successi sportivi del team iberico nel 2020 spiccano la tappa vinta da Marc Soler nella “Vuelta a España” e la vittoria di squadra sia nella “Vuelta” che nel “Tour de France”. A dimostrazione della grande programmazione e di un progetto chiaro e definito, ieri è stata addirittura confermata la squadra di 25 ciclisti che parteciperanno alla stagione 2021 con il Movistar Team. Inoltre, in ottobre, Abarca Sports ha firmato l’accordo di fusione incorporando Abarca Women Sports. Questa decisione consente di ottimizzare i processi di gestione operativa e migliora l’organizzazione sia del team maschile che di quello femminile.