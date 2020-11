Tennis, “Ralph Lauren” si prende anche l’Australian Open: ora il titolo vola a New York

(di Marco D’Avenia) – La casa di abbigliamento “Ralph Lauren” sarà official outfitter per gli Australian Open, grande slam in programma dal 18 al 31 gennaio 2021. L’azienda con sede a New York può vantare ora nel suo portfolio ben 3 tornei: Wimbledon, U.S. Open e, appunto, il cosiddetto “Happy Slam”.

Con un’audience che l’anno scorso ha toccato i 900 milioni di telespettatori, collegati da 215 paesi diversi, l’Australian Open rappresenta sicuramente una vetrina d spicco per la “Ralph Lauren” che, non a caso, ha aperto in positivo oggi alla borsa di New York: +0.68% e 79,98$ per azione rispetto ai 78,30 di inizio seduta.

L’accordo prevede che “Ralph Lauren” vesta tutti gli arbitri, i raccattapalle e i funzionari di campo con abiti di propria creazione. Per un evento che si terrà in piena estate, si è pensato di impiegare un materiale con elevata protezione dai raggi UV, traspirazione alta ed elasticità”.

L’atmosfera dell’Australian Open si rifletterà anche sulle divise degli arbitri, che indosseranno invece dei completi bianchi, corredati da un blazer blu e un cappellino di paglia per proteggersi dal sole. “Lo stile e la raffinatezza di Ralph Lauren”, afferma Craig Tiley, direttore del torneo, “porteranno il nostro brand a un livello superiore: più elegante, ma allo stesso tempo informale”.