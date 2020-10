CHEVROLET: ESTESO DI ULTERIORI 6 MESI IL CONTRATTO DI SPONSORSHIP CON IL MANUTD

(di Daniele Caroleo) – Chevrolet, azienda automobilistica statunitense appartenente al gruppo General Motors, ha recentemente esteso il proprio contratto di sponsorizzazione con il Manchester United FC per ulteriori sei mesi, a causa delle interruzioni per la pandemia da Covid-19. Il contratto in essere sarebbe scaduto nel giugno del 2021.

Il marchio Chevrolet aveva sostituito quello dell’Audi, nel maggio 2012, come partner automobilistico ufficiale dei Red Devils e, dalla stagione calcistica 2014-2015, è diventato il principale sponsor della maglia della squadra inglese, raggiungendo un accordo di sette anni, per un valore record di oltre 560 milioni di dollari (più di 470 milioni di euro). In Premier League, Chevrolet aveva anche sottoscritto, nel 2012, una partnership quadriennale con il Liverpool, ma l’accordo si è poi concluso in anticipo dopo che la General Motors aveva deciso di ritirare il marchio dal mercato europeo. La realtà inglese fece subentrare Vauxhall Motors, al posto della Chevrolet, come proprio sponsor automobilistico ufficiale.

Il Manchester United è attualmente di proprietà della famiglia Glazer, che lo ha rilevato nel maggio del 2005, e lo ha fatto diventare, secondo i dati pubblicati dalla rivista Forbes, il club più ricco del mondo fino al 2013. Chevrolet, dal 2014, è invece diventato, storicamente, il quinto sponsor principale sulle maglie dei Red Devils, dopo la Sharp Electronics (dal 1982 al 2000), la Vodafone (dal 2000 al 2006) e le società di assicurazione statunitensi AIG e Aon Corporation (rispettivamente, dal 2006 al 2010 e dal 2010 al 2014). Quest’ultima è rimasta sulle maglie di allenamento e pre gara del club, andando a sostituire il precedente marchio della DHL (presente dal 2011 e, storicamente, il primo sponsor in assoluto ad apparire unicamente sulle maglie di allenamento di un club calcistico).