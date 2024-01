ChainOn rinnova la partnership con Lega Pallavolo Serie A in vista della Final Four Coppa Italia

Lega Pallavolo Serie A e ChainOn hanno rinnovato il loro accordo di collaborazione in vista della Final Four Del Monte Coppa Italia (Bologna, 27-28 gennaio 2024): su www.chainon.it, da oggi sarà possibile, con semplicità e pochi click, comprare diverse opportunità sponsorizzative studiate appositamente per essere veicolate sul marketplace per dare visibilità agli sponsor.

La “Final Four” è uno degli eventi centrali della stagione di SuperLega. Migliaia di tifosi e appassionati riempiranno l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO): un’occasione ideale per associare il marchio aziendale ad un contesto ricco di passione.

Su www.chainon.it/legavolley, le aziende interessate troveranno numerose opportunità di sponsorizzazionee ospitalità costruite appositamente per il marketplace, che consentiranno alle micro, piccole e medie imprese, oltre agli studi professionali, di promuovere con efficacia ed efficienza il proprio brand con diversi livelli di investimento, a partire da € 2.000. I diversi pacchetti comprendono visibilità del marchio aziendale(giro led, adesivo sul campo e altro), omaggio di divise da gara delle squadre partecipanti e ospitalità vip rafforzare le relazioni con stakeholder e clienti. ChainOn, per tutti i contratti sottoscritti sul marketplace, metterà a disposizione, al termine dell’evento, la certificazione dei risultati di comunicazione ottenuti dallo sponsor grazie all’investimento.

I potenziali sponsor, dopo la registrazione, potranno analizzare le offerte e, in caso di interesse, negoziare e sottoscrivere gli accordi in maniera semplice, veloce, disintermediata con importi totalmente deducibili. Il tutto all’insegna dell’innovazione, della trasparenza e del risparmio: le commissioni sulle compravendite su ChainOn, a totale carico della parte venditrice, sono inferiori di oltre l’80% a quelle medie di mercato.

Massimo Righi – Presidente Lega Pallavolo Serie A

“Fin dalla nascita di ChainOn, come Lega Pallavolo Serie A, abbiamo creduto nelle potenzialità del marketplace digitale delle sponsorizzazioni, e siamo lieti di confermare la collaborazione in vista della Final Four Del Monte® Coppa Italia. Su ChainOn si possono acquistare pacchetti sponsorizzativi con prezzi a partire da € 2.000: gli accordi si concludono in totale sicurezza e con pochi click, anche con opportunità last minute in prossimità dell’evento”.

Giovanni Palazzi – Founder e Ceo ChainOn

“Siamo particolarmente felici dell’accordo trovato con Lega Pallavolo Serie A, il primo top player sportivo a credere, già nel marzo 2022, nell’innovazione nella gestione e vendita delle sponsorizzazioni offerta da ChainOn. La prosecuzione dell’accordo, basata sui risultati ottenuti durante la collaborazione, si pone l’obiettivo di allargare e valorizzare la raccolta sponsorizzativa della Lega in una prospettiva anche internazionale in occasione della Final Four di Superlega”.