Motomondiale: al via la nuova programmazione Sky Sport e in streaming su NOW

È tempo di accendere i motori della MotoGP su Sky e in streaming su NOW con le presentazioni di alcuni dei top team che si sfideranno nella stagione 2024 che sta per iniziare.

Si parte subito forte con il team Gresini Racing, primo a svelare la nuova livrea in vista del Mondiale 2024 che scatterà a marzo in Qatar. L’attesa di scoprire la nuova moto di Marc e Alex Marquez finirà oggi pomeriggio, alle 18.30, con la diretta dalla discoteca Cocoricò di Riccione.

Tutto pronto anche per il debutto della nuova Ducati Desmosedici GP 2024 campione del mondo in carica. Lunedì 22 gennaio, dalle 10.30, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini sveleranno la nuova moto nell’ormai tradizionale cornice di Madonna di Campiglio, dove cadranno i veli anche sulla Panigale di Alvaro Bautista e Nicolò Bulega che correrà nel mondiale Superbike. Due giorni dopo, mercoledì 24 gennaio alle 15, tocca al VR46 Racing Team svelare la propria livrea, in diretta dal Palariccione della cittadina romagnola insieme a Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Grande spazio anche all’approfondimento, con la squadra MotoGP di Sky Sport che sarà pronta a svelare tutti i dettagli delle presentazioni e catturare le voci dei protagonisti. Le presentazioni saranno live su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW, sul sito skysport.it e sulcanale YouTube di Sky Sport MotoGP, con continui aggiornamenti anche su Sky Sport 24 e i canali social di Sky Sport.

LA 100 KM DEI CAMPIONI – In attesa della pista, lo sterrato torna protagonista del pre-season di Sky Sport con la nona edizione della 100 Km dei Campioni, la tradizionale sfida organizzata da Valentino Rossi dove a gareggiare sono campioni del Motomondiale, della Superbike e amici del nove volte campione del mondo, sul terreno del Motor Ranch di Tavullia. Tre le specialità, tutte da vivere questa sera su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: alle 19.15 scatta l’Americana, la spettacolare gara a eliminazione diretta. Alle 19.45 la 100 Km dei Campioni – Grid, dove si vivrà l’avvicinamento all’evento clou con interviste ai protagonisti e le curiosità del Motor Ranch. Infine, alle 20.15, la gara principale dell’evento. La 100 Km dei Campioni sarà disponibile anche on demand.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE PRESENTAZIONI DEI TEAM SU SKY SPORT, IN STREAMING SU NOW,

SU SKYSPORT.IT E SUL CANALE YOUTUBE DI SKY SPORT MOTOGP

SABATO 20 GENNAIO

Ore 18.30: Presentazione Gresini Racing

LUNEDÌ 22 GENNAIO

Ore 10.30: Presentazione Ducati Lenovo MotoGP e Team Aruba.it Ducati SBK

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO

Ore 15: Presentazione Pertamina Enduro VR46 Racing Team