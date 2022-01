Ceva logistics nuovo partner della scuderia Ferrari

(di Francesca Diana) – Nuovo sponsor per la scuderia di Maranello in vista della prossima stagione: il team Ferrari ha infatti siglato un accordo pluriennale con Ceva Logistic, una società internazionale di trasporti e logistica con sede a Marsiglia, diventando di fatto l’Official Logistics Partner. L’accordo non riguarderà solo la Formula 1, che avrà inizio il 18 marzo in Bahrain, ma il marchio comparirà anche nelle Competizioni GT e in alcuni eventi del Ferrari Challenge.

Ceva prenderà il posto di Mission Winnow, brand registrato dalla Philipp Morris e sponsor della Ferrari dal 2019, diventando anche Team Partner della Rossa. Il logo della società di trasporti della sarà visibile sulle fiancate delle monoposto di Maranello, sulle tute dei piloti e sull’abbigliamento sportivo della squadra dal 17 febbraio, il giorno della presentazione della macchina. L’azienda, controllata da Cma Cgm, si occuperà di fornire tutti i servizi di supporto logistico per il trasporto delle auto e delle attrezzature di Scuderia Ferrari via mare e su strada in vista delle varie competizioni in tutti i circuiti del mondo.

Inoltre, gestirà le spedizioni di pezzi di ricambio in Europa e la distribuzione globale di articoli per il commercio al dettaglio. Un dettaglio da non trascurare è il fatto che la Cma permette l’utilizzo di carburanti alternativi, tra cui biocarburanti, GNL e biometano per le spedizioni via mare e biocarburanti per il trasporto terrestre, che ben sposa gli obiettivi della Formula Uno riguardanti l’uso dei biocarburanti sulle monoposto entro il 2026 e la decarbonizzazione totale entro il 2030.

Oltre all’accordo con la Ceva, si segnala anche il ritorno dello sponsor bancario Santander, il cui precedente sodalizio durò dal 2010 al 2017, che firma lateralmente l’alettone anteriore, il musetto, ed è presente sotto il numero di gara. Si nota invece che il posto ricoperto dalla Mission Winnow, il cofano col suo marchio a sfondo verde, richiamando il tema ecologista, attualmente resta vacante.