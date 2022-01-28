Mancinelli nuovo direttore marketing e commerciale della Virtus Entella (Serie C)
La Virtus Entella (da quest’anno in Lega Pro) ha ufficializzato che, dal prossimo 1º febbraio, Marco Mancinelli, già Digital & Innovation Manager, assumerà la carica di 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈.
🗣 “𝐶𝑟𝑒𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜. 𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐸𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒̀ 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑙𝑖𝑜 2020 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑝 𝑢𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 (in partnership con IQUII e Wylab, nda) 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑢𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒. 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒̀ 𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 c𝑙𝑢𝑏. 𝐷𝑎 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑖𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜. 𝑆𝑖 𝑐𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒𝑟𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑠𝑓𝑟𝑢𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀, 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑒 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟, 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑛𝑜𝑛”.
Mancinelli sostituirà il collega Sergio Rossi, che, nel frattempo, ha raggiunto la pensione.
No Comment