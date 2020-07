Cetilar sulle maglie del Pisa (Serie B) fino al termine della stagione

(di Lorenzo Vulpis) – Pharmanutra, azienda attiva nel mercato dei supplementi nutrizionali ha siglato un accordo di sponsorship con il Pisa Sporting Club. La società toscana, militante quest’anno in Serie B (si trova provvisoriamente in 10a posizione), ha firmato con il brand “Cetilar” (nella foto in primo piano) un accordo operativo fino al termine della stagione in corso. Da quasi due lustri l’azienda (con sede a Pisa) è “medical partner” della società nerazzurra, adesso il passaggio a main jersey sponsor (dal match contro il Cittadella).

“Il marchio Cetilar sulle maglie dei nostri giocatori – ha dichiarato il presidente del Pisa Sporting Club, Giuseppe Corrado – rappresenta un motivo di orgoglio per la società, che, da sempre, mira alla valorizzazione delle eccellenze nazionali e del territorio….L’accordo rafforza una partnership già esistente e, ci auguriamo, anche tanti successi reciproci. Questo per noi è un accordo molto importante. La collaborazione ci accompagnerà fino al termine della stagione sportiva”.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere delegato di Pharmanutra, Carlo Volpi: “…Questo è anche l’inizio di una collaborazione che ci permetterà di capire come potrà essere reciprocamente strategica per entrambi. Non c’è un accordo per l’anno prossimo, ma la porta è apertissima…”.

Quest’anno, tra l’altro, Cetilar, oltre ad essere impegnata nel mondo della vela, è per il secondo anno consecutivo main sponsor di maglia del Parma calcio in Serie A.