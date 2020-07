AC MILAN E ROC NATION INSIEME PER SVILUPPARE UNA STRATEGIA GLOBALE

I punti cardine di questa nuova unione saranno la filantropia, la programmazione musicale, le collaborazioni in ambito di merchandising, l’amplificazione del brand e delle attività creative, l’esecuzione di una digital strategy, le vendite commerciali e gli eventi culturali. (fonte: AC Milan)

Il primo “esperimento” è stato attivato lo scorso 3 maggio con “From Milan to Love”, evento digital live per fini di solidarietà.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer (CRO) del Milan, ha spiegato: “Il Milan ha sempre cercato di espandere i confini e di fare le cose in modo diverso. Questa ambiziosa partnership ci aiuterà a mostrare il potere dei brand di AC Milan e di Roc Nation nello sport, nell’intrattenimento e nel lifestyle e ci indicherà alcuni nuovi entusiasmanti modi per interagire con i nostri fan e i partner in tutto il mondo”.

Roc Nation si sta affermando anche per la gestione dei diritti di immagine di importanti icone sportive (dal football americano, al baseball passando per il basket). Nel calcio italiano ha stretto i rapporti con Federico Bernardeschi (Juventus FC) e con Romelu Lukaku (FC Inter).

Secondo quanto risulta a Sporteconomy.it, l’azienda americana intende sbarcare anche in Italia per gestire, nei prossimi 3 anni, più del 50% degli atleti-icone (in diversi sport), diventando, di fatto, l’agenzia di riferimento per gestione social, diritti di marketing/pubblicitari e public relations. L’obiettivo è posizionarsi come il punto di riferimento per atleti, club e leghe.