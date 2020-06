Cesare Di Cintio: “La tassa del 4% sull’ingaggio dei calciatori? Sarebbe l’ennesimo danno della politica allo sport”

“La tassa del 4% sull’ingaggio dei calciatori di Serie A per alimentare il fondo salva calcio costituirebbe, insieme al “Decreto Dignità”, un ulteriore danno che la politica rischia di portare al mondo dello sport, del quale dovrebbe imparare prima a conoscerne regole e meccanismi”, è questo il parere dell’avvocato esperto di diritto sportivo Cesare Di Cintio, che è scettico riguardo a questa modifica. “Questa proposta – continua Di Cintio – avanzata come emendamento del Decreto Rilancio non farebbe altro che aumentare i costi dei club dato che, come tutti nell’ambito del calcio sanno, gli stipendi dei calciatori si negoziano al netto e successivamente viene calcolato il compenso lordo, che grava completamente sui team calcistici”.