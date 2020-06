Barça e Real Madrid chiedono un prestito di 200 milioni di euro

(di Linda Zanoni) – Anche i top club europei si trovano in una situazione economica delicata a causa dell’emergenza Covid-19. Per questo motivo, il Real Madrid e il Barcellona hanno chiesto prestiti per un totale di 200 milioni di euro.

Le due più grandi società spagnole, come riportato dal portale Palco23, hanno chiesto aiuti allo Stato e, in particolare, all’Istituto di Credito Ufficiale (ICO). Le linee di credito sono state concesse da Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia e Sabadell. Il Barcellona ha rinnovato polizze di credito per quasi 120 milioni con tutte e cinque le società. Il Real Madrid, invece, ha richiesto un prestito di 100 milioni di euro; la metà del totale è stata concessa da CaixaBank, sponsor del club dal 2017. La percentuale residua è stata divisa tra Santander, BBVA e Bankia. La particolarità di questi due prestiti è la garanzia dell’ICO; ciò vuol dire che lo Stato si assume l’80% del rischio sul finanziamento.