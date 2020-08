CENTRO SPORTIVO LONATO, FIRMATA LA CONVENZIONE. PASINI (FERALPISALO’): UN PASSO IMPORTANTE PER IL CLUB

Saranno 90mila metri quadrati dedicati ai giovani e al territorio. Il nuovo centro sportivo di Lonato, firmato Feralpi, da oggi è più vicino. Nel municipio della località lacustre è stata firmata, oggi pomeriggio, la convenzione tra il Comune e l’Asd Virtus Feralpi Lonato. Il sindaco Roberto Tardani ed il Presidente di Virtus Feralpi Lonato, Emilio Hueber hanno sancito l’accordo, vidimato anche dal Presidente di Feralpi Group e Feralpisalò Giuseppe Pasini, presente alla conferenza.

“Erano anni che volevamo dare questo centro a Lonato, ai suoi giovani e alle loro, nostre famiglie – le parole del Presidente di Feralpisalò, Giuseppe Pasini (al centro nella foto in primo piano). Dobbiamo tanto a questo territorio, dove, nel 1968, siamo nati, cresciuti e dove vogliamo continuare a restituire valore. In collaborazione con il Comune e l’azienda Engie abbiamo da qualche anno avviato il progetto del teleriscaldamento e, quindi, proseguiamo con questa collaborazione a dimostrazione di come pubblico e privato possano collaborare in maniera concreta e fruttuosa. Solo nella Virtus abbiamo 250 ragazzi, ai quali aggiungeremo i 400 dei Leoni del Garda per creare un polo logistico e sportivo di assoluto valore. Il calcio e lo sport, soprattutto oggi, stanno dimostrando di poter essere uno dei maggiori volani per la ripresa”.

“Un’eccellenza, l’ennesima – le parole del primo cittadino Roberto Tardani -. Sarà il fiore all’occhiello del basso Garda a disposizione del territorio. I collegamenti, inoltre, garantiscono che si possa raggiungere comodamente essendo affiancato dalla tangenziale e collegato dalla bretella alla zona industriale. Un progetto ambizioso che oggi, finalmente, ha posto una base importante”.

“Quattro campi regolamentari, un campo ridotto più altre strutture che, per iniziare, saranno il volto di questo centro sportivo – ha detto Emilio Hueber, presidente della Virtus Feralpi Lonato – un percorso sportivo che porterà il nostro club a traslocare in toto ed un progetto soprattutto sociale con il quale diamo continuità al valore sportivo per la comunità” (nella foto sotto)

