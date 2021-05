Ceferin (UEFA) commenta su Sky Sport il progetto fallimentare della Super Lega

“Al momento non c’è nessun dialogo con Juventus, Real Madrid e Barcellona. Loro non comunicano, si limitano a inviare lettere formali. Avrebbero potuto chiamarci per organizzare un incontro, invece hanno mandato dei comunicati scrivendo che volevano un dialogo. Strano approccio” – ha dichiarato il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin (nella foto in primo piano), in un’intervista rilasciata in esclusiva a Sky Sport in cui ha commentato il progetto fallimentare della Super Lega. “Il comitato disciplinare che sta lavorando è indipendente. Non so dire quando, se e di che portata saranno eventuali sanzioni, E poi non sarebbe corretto da parte del presidente commentare…Comunque – ha continuato Ceferin – è strano leggere i loro comunicati. Tre club, da soli, rispetto a centinaia di altri club, pensano che la loro idea salverà il calcio, e nessun altro la condivide. Forse ritengono che se hai soldi puoi assumere stuoli di avvocati, ma non penso che questo sia l’approccio corretto, che invece è il dialogo, ammettere di voler tornare indietro, se lo vogliono”.