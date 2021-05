BOBO TV: SPECIALE DELLA PUNTATA DEDICATA ALLA SERIE C

Nella serata di venerdì 28 maggio è stata trasmessa live sulla piattaforma Twitch una puntata del celebre programma Bobo TV, condotto da Christian Vieri, con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, con uno speciale dedicato alla Serie C e ai playoff in corso, disponibili live su Eleven Sports. Tanti gli spunti tra cui alcune considerazioni generali:

“La Serie C è un laboratorio di talenti, per chi comincia da più indietro o per chi nasce da primavere di squadre importanti, è molto utile passare da lì” sottolinea Lele Adani che poi si concentra sui playoff: “Punto sul Padova, però occhio anche ad Avellino, Alessandria. In questi incredibili playoff ci sono stati dei risultati in bilico fino alla fine, con delle partite veramente lottate, come a Modena, Renate o Avellino. Non basta il blasone, non basta la storia, non bastano i soldi, Il calcio è patrimonio di tutti. L’amore va dalla Champions League alla terza categoria. Ci sono tante realtà nuove e vecchie storiche che cercano di risalire a fatica. Ti rendi conto di quanto il calcio sia magico e crudele. Il calcio non regala, bisogna meritarsi tutto”.

Considerazioni anche sulla Ternana, dominatrice del girone C. “Chi è destinato a diventare un allenatore di prima scelta in Serie A è Cristiano Lucarelli, ha grande personalità e grande qualità nel far giocare la squadra. Si fa voler bene dai giocatori, essendo anche uno duro, ma lavora bene” sottolinea Antonio Cassano. “La Ternana con Lucarelli e Vanigli (allenatore in seconda), è stata una squadra super offensiva, ha dato 7, 5, 4 gol a tutte le altre, è una squadra in cui in tanti han fatto gol, esperta e giovane, e che ha rilanciato giocatori come Falletti, facendo star bene i giocatori che avevano e vincendo il campionato 2 mesi prima” ha aggiunto ancora Adani.

Attenzione anche ai giovani. Nicola Ventola scommette su Correja della Juventus U23: “è sicuramente un grande prospetto, sembra un mix tra Cuadrado e Sanè, è veloce, rapido, è molto giovane essendo un 2001, e fa le cose giuste. Anche Bianchi della Lucchese ha fatto benissimo questo anno, ha fatto 13 gol nonostante la Lucchese sia arrivate penultima. Fa dei bei gol di testa, ma ha anche la progressione quando parte da dietro.”

“Un altro giovane interessante è Lorenzo Lucca del Palermo” ha aggiunto Adani. “È alto 195 cm, è un 2000, la metà dei gol li ha fatti di testa. Alcuni movimenti e alcuni modi di smarcarsi in area sono da giocatore completo, già smaliziato.”