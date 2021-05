Piazza di Siena, bilancio positivo per l’edizione della ripartenza

«È stata una bellissima occasione di ripartenza: dello sport, della vita e anche del Paese. Lo scorso anno abbiamo dovuto interrompere, ma non abbiamo mai mollato e la nostra caparbietà è stata premiata. Ne siamo orgogliosi». Così Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, nella conferenza stampa di chiusura di Piazza di Siena, che ha celebrato la sua 88ª edizione dopo lo stop dello scorso anno, dovuto alla pandemia. «In questi giorni abbiamo visto tanti stranieri – ha continuato Cozzoli – e penso abbiano apprezzato come gli italiani in queste occasioni sappiano farsi valere. Ora prepariamoci agli Europei di calcio, durante i quali Roma sarà una platea aperta al mondo».

Di «scommessa importante» ha parlato Marco Di Paola, presidente della Fise: «Qualche mese fa, quando eravamo in piena seconda ondata, nessuno pensava di poter vivere un’emozione come questa. È stato magnifico il modo con cui i romani hanno accolto un evento che era, sì, a porte chiuse, ma all’interno di una Villa pubblica. La loro risposta è stata entusiastica, ma piena di senso di responsabilità ed educazione. Sono convinto che siamo davvero ripartiti e che possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia».

Soddisfatto Diego Nepi Molineris, Event Director di un concorso sempre più “green” in ogni dettaglio – compreso un magnifico tavolo delle premiazioni, realizzato interamente in cuoio dall’artigiano-artista umbro Stefano Conticelli. «Questo è uno di quei momenti che rimarranno indelebili nella mia memoria. Quattro anni fa ci siamo messi in testa di rendere di nuovo Piazza di Siena l’evento di equitazione più importante al mondo, e qualcuno non credeva che potessimo centrare un obiettivo tanto ambizioso. Ma abbiamo sempre avuto la determinazione di imparare dai nostri errori, unita a un grande senso di squadra. Una squadra che ha come unico desiderio quello di saltare ogni ostacolo e arrivare al percorso netto. Credo che quest’anno il percorso netto ci sia stato. Da domani cominceremo a lavorare per il prossimo anno».

Nell’edizione della ripartenza e delle misure anti contagio, una delle preoccupazioni maggiori era far quadrare i conti: «Abbiamo raggiunto il break even – ha detto Nepi Molineris – grazie a partnership importanti. Ringrazio Rolex, che ha mantenuto l’investimento su Piazza di Siena, Intesa San Paolo, Land Rover, tutto il gruppo Eni. Così come Mag, Alis e gli altri partner tecnico-sportivi. Grazie al loro sostegno abbiamo fatto quadrare i conti e con loro stiamo affrontando anche progetti futuri di cui magari parleremo in seguito».