Plus500 prolunga la sponsorship con l’Atletico Madrid fino al 2021/22

Plus500 prolunga la sponsorship principale dell’Atletico Madrid (nella foto in primo piano) fino al 2021/22. La società specializzata in contratti CFD si è legata ai “Colchoneros” nel 2015. Anche nella prossima stagione il logo dell’azienda sarà visibile sulla divisa di gara come “main sponsor”. Plus500 è una società finanziaria internazionale britannica che fornisce servizi di trading online in contratti per differenza, su oltre 2.000 titoli e più classi di attività. L’azienda ha sede in Israele e ha filiali nel Regno Unito, Cipro, Australia, Singapore e Bulgaria. In Italia, da quest’anno, la realtà finanziaria sponsorizza anche la maglia dell’Atalanta B.C.

“Siamo felici di allungare il contratto di sponsorizzazione principale di Plus500 alla stagione 2021/22. Dopo 5 stagioni insieme abbiamo creato una vera partnership che ha dimostrato la sua forza negli ultimi mesi. Abbiamo sentito la passione e il sostegno del nostro capofila, e questo prolungamento è una naturale conseguenza di questo stretto lavoro congiunto” ha spiegato il CEO del club madrileno, Miguel Ángel Gil Marín.