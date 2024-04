Casini (Lega Serie A) chiede l’abolizione del divieto del betting a livello pubblicitario

Nella giornata di ieri si sono tenute in Senato le audizioni sull’affare assegnato n. 373 (Prospettive di riforma del calcio italiano) con i rappresentanti di: Lega nazionale professionisti Serie A, Lega nazionale professionisti Serie B e Lega nazionale dilettanti (LND). Assente solo la Lega Pro per problemi tecnici di collegamento.

Tra gli interventi, quello del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini (nella foto in primo piano), che si è soffermato sui possibili nuovi introiti per il mondo del calcio italiano con focus sulle scommesse e il gioco: “Tra le nuove risorse per la Serie A e gli altri campionati, si potrebbe intervenire sulle scommesse e sul gioco, facendo partecipare le leghe a quel tipo di introiti. Oppure abolendo il divieto di sponsorizzazione indiretta sul betting come del resto è negli altri paesi europei”. (fonte: Agimeg)