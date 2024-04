Parma scende in campo assieme al title sponsor BKT

Il title sponsor di Serie BKT e BKT URC sarà presente, sabato 27 aprile, al Parco della Cittadella insieme ad Alberto di Chiara e George Biagi per un match-day dedicato ai tifosi di Parma e Zebre Parma.

A Parma lo sport è storia, tradizione, cultura, passione ed emozione. È per questo che BKT, title sponsor della Serie BKT e del BKT United Rugby Championship, ha deciso di concentrare il matchday di sabato 27 aprile della Regular Season di entrambe le competizioni dedicando alla città un’attività mai vista prima in Italia.

Per celebrare lo splendido momento che la Parma sportiva sta vivendo, BKT unirà i tifosi di Parma e Zebre Parma al Parco della Cittadella dove, sabato 27 aprile dalle 10.30 alle 18.30, saranno i protagonisti di “Parma scende in campo”.

L’obiettivo dell’iniziativa di BKT, infatti, è quello di far vivere a tutta la città una giornata di festa promuovendo un messaggio di intercambio tra sport, inclusività e socialità. Appassionati e non solo potranno divertirsi giocando all’interno dell’area allestita e partecipando alle numerose iniziative che il title sponsor di Serie BKT e BKT URC ha riservato per loro.

Per entrare nel vivo di Parma-Lecco e Zebre Parma-Glasgow Warriors e respirare l’atmosfera del pre-partita, BKT ha invitato due dei giocatori più rappresentativi della storia delle società per una sessione di autografi e di incontri con i tifosi. Alberto Di Chiara, mitico calciatore del “Magico Parma”, e George Biagi, storico leader e capitano delle Zebre Parma, dalle 11.30 alle 12.30 saranno presenti nella fan zone di BKT dove firmeranno e regaleranno ai presenti i palloni BKT, oltre a essere a disposizione per le foto. Insieme a loro l’iconica panchina brandizzata per l’occasione già protagonista lo scorso anno a Bari, Cosenza e Frosinone e in questa stagione a Como, Reggio Emilia e Genova.

L’evento di BKT, realizzato in collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti B e United Rugby Championship insieme a Havas Play, il network che mette al centro sport marketing, fan engagement e altre attività, e con il patrocinio del Comune di Parma non si fermano qui. Durante l’intervallo delle due partite, allo Stadio Ennio Tardini ci sarà la “BKT Football Truck Challenge” che coinvolgerà due tifosi del Parma in una gara di velocità con il BKT Football Truck, il modellino telecomandato diventato oramai celebre come porta-pallone ufficiale della Serie BKT. Allo Stadio Lanfranchi invece altrettanti tifosi delle Zebre Parma si diletteranno in una sfida di abilità.

Nei due stadi, nel prepartita, Alberto Di Chiara e George Biagi si prenderanno l’ovazione dei propri sostenitori facendo un giro di campo accompagnati dall’applauso del proprio pubblico. Inoltre, saranno consegnati migliaia di gadget di BKT.

Dunque, è tutto pronto per la giornata organizzata da BKT che farà vivere un momento speciale a tutti i sostenitori di Parma e Zebre Parma. L’appuntamento insieme a due dei giocatori più amati della storia delle società è fissato alle 11.30 al Parco della Cittadella.