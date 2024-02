Il grande padel sbarca su RED BULL TV. Un accordo storico che apre questo sport ad un mercato sempre più giovane

Secondo quanto riporta il portale specializzato “Padel Magazine” i match dei principali circuiti di padel saranno disponibili in streaming gratuito a partire dai quarti di finale su Red Bull TV, il canale OTT del colosso austriaco, che si è già avvicinato al padel sponsorizzando alcuni top player come Juan Lebron, Ale Galan e Bea Gonzalez.

Nello specifico Red Bull TV è visibile via web e tramite app (Google e IOS) che si può scaricare anche su una smart tv. Inoltre, da un anno e mezzo è sbarcata anche nel pianeta Dazn. Una scelta importante da parte della Federazione Internazionale di Padel (FIP), guidata da Luigi Carraro, nella direzione di una sempre maggiore diffusione della disciplina, per trasformarla in un fenomeno “mainstream” anche a livello televisivo. Una scelta, però, anche obbligata perchè SKY, dopo il boom del tennis (sull’onda dei successi di Sinner) sta sempre più investendo sulla racchetta “tradizionale” e questo aspetto mangia, inevitabilmente, spazi televisivi all’interno del proprio palinsesto.

Red Bull TV non sarà l’unico strumento per godere delle immagini dei tornei Premier, perché a breve verrà annunciato anche il rinnovo dell’accordo con Sky Sport per quanto riguarda i diritti pay, cioè su canali dove è richiesto un abbonamento. Sempre su Padel Magazine giustamente si fa notare che, quest’anno, l’appassionato italiano di padel non si perderà neppure un match del più importante circuito internazionale grazie ad una copertura vastissima: appunto Sky Sport, Red Bull Tv e YouTube Premier Padel Cahnnel.