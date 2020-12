Calcio, quali sono gli stadi che sono costati di più al mondo?

Nel mondo dello sport gli stadi, i palazzetti e tutti i campi da gioco più emblematici sono tanto famosi quanto le squadre e gli atleti stessi che in quelle moderne arene si mettono in mostra, battagliando per il primato e la vittoria.

Ogni struttura sportiva è il segno e la storia di una tradizione, di una città e di una popolazione, è la voce di un determinato ceto sociale ma anche e soprattutto motivo di orgoglio per chi gestisce o possiede questo o quello stadio. Tutto ciò è maggiormente vero nel mondo del calcio, lo sport più conosciuto e diffuso in tutto il globo.

Proprio in ragione di questa popolarità, la necessità di avere sempre stadi e strutture sportive all’avanguardia è molto elevata, vista la moltitudine di persone che si serve di questi impianti. In Germania, ad esempio, lo stadio di ogni singolo club, dalla Bundesliga fino alle leghe inferiori, è considerato come una vera e propria seconda casa per i tifosi e per i sostenitori di quella squadra, tanto che quasi tutte le società dei campionati di calcio della Germania hanno ritirato la maglia numero 12 per destinarla idealmente proprio al loro pubblico, come estremo atto di amore e fedeltà reciproca.

Analizzeremo di seguito alcuni degli stadi più costosi al mondo che ospitano le partite di calcio.

Se non teniamo conto di alcune delle megastrutture sportive degli Stati Uniti che ospitano le partite del campionato di football NFL e che, al tempo stesso, ospitano anche le gare del campionato di calcio della MLS (come il Mercedes Benz Stadium di Atlanta, costato oltre un miliardo e mezzo di dollari nel 2014), lo stadio di calcio più costoso costruito sino ad oggi è il mitico Wembley Stadium di Londra.

Di proprietà della Federcalcio inglese, Wembley per come lo conosciamo oggi, è nato nel 2007 sulle ceneri del vecchio stadio demolito nel 2002. La struttura, costata oltre un milione di sterline, è la casa della Nazionale inglese e ogni anno ospita la finale della FA Cup (oltre ad una serie di innumerevoli concerti). È stata la sede delle finali di Champions League nel 2011 e 2013 (e lo sarà anche nel 2024) ed ha ospitato anche le gare di calcio delle Olimpiadi nel 2012. Vanta 90mila posti a sedere ed è lo stadio più capiente del Regno Unito, il secondo del continente europeo.

Restiamo in Inghilterra, ancora a Londra, per parlare del Tottenham Hotspur Stadium, di proprietà della squadra londinese, aperto nel 2019 e costato quanto il nuovo Wembley. Qui giocano gli Spurs di Mourinho e sui suoi spalti può ospitare fino a 62mila persone. È stato progettato per essere una struttura multifunzionale. Famoso è il suo campo da gioco retrattile, capace di dividersi a metà e scomparire per far posto ad una superficie sintetica utilizzata all’uopo per ospitare le gare internazionali della NFL, concerti ed altri eventi.

Il terzo stadio di calcio più costoso mai costruito è lo Stadio Nazionale di Singapore. Completata ed inaugurata nel 2014, questa struttura è costata 1,3 milioni di dollari ed è di proprietà del governo locale. Ospita le principali partite di calcio di Singapore e alcune tra le amichevoli più prestigiose della stagione calcistica. Il suo tetto può aprirsi completamente ed è formato da migliaia di pannelli metallici che riflettono la luce solare.

Scendendo nella nostra classifica troviamo la Gazprom Arena di San Pietroburgo. Inaugurato nel 2017 in occasione della Confederations Cup, lo stadio, di proprietà della squadra di club dello Zenit, è costato 1 miliardo di dollari. Ospita le gare dello Zenit e alcune partite della nazionale di calcio della Russia (oltre ad aver ospitato nel 2018 i Mondiali). Nel 2022 ospiterà la finale della Champions League.

Chiudiamo il nostro tour per gli stadi più costosi del mondo tornando a Londra e precisamente ad Ashburton Grove dove sorge l’Emirates Stadium, la tana dell’Arsenal in Premier League. Finito di costruire nel 2006, l’Emirates ha preso il posto dello storico Highbury (diventato oggi un complesso residenziale). Costato circa 700 milioni di dollari, può vantare oltre 60mila posti a sede ed è di proprietà della società dei Gunners.