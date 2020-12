Feralpisalò: identità territoriale e sociale nel progetto sportivo del club del basso Garda

Club di calcio e territorio. Come si sono mossi sul mercato durante i mesi dell’emergenza sanitaria? E’ la domanda da cui siamo partiti nell’intervista a Giuseppe Pasini*, presidente della Feralpisalò (club iscritto al campionato di Serie C – girone “B”) e della Feralpi group, tra i principali produttori siderurgici in Europa (specializzato nella produzione di acciai destinati all’edilizia). Dalla capogruppo Feralpi Siderurgica, fondata nel 1968 a Lonato del Garda (Brescia), un percorso di crescita continua che ha dato vita ad una realtà in grado di produrre oltre due milioni e mezzo di tonnellate l’anno di acciaio e laminati (occupa stabilmente oltre 1.500 dipendenti tra Italia, Europa e Nord Africa).

“Come club abbiamo cercato di rafforzare il nostro rapporto con il territorio proprio in un anno contrassegnato da una terribile emergenza sanitaria. Da qui l’idea, ad esempio, di tenere il ritiro estivo con allenamenti a Salò (il tutto organizzato presso “Villa Luisa resort” a San Felice di Benaco, nda), oltre all’idea di coinvolgere diverse strutture ristorative, proprio per aiutare chi ha subito forti perdite economiche nei mesi del lockdown…Oltre a ciò siamo stati molto attivi anche sul terreno del sociale. Una delle iniziative più belle è “Leoncino in Crescita”. Il progetto ha una forte connotazione sociale: per ogni maglia saranno infatti devoluti 2 euro a “Mami Voice”, il charity partner del nostro club. Raggiungerà 3mila famiglie sul territorio di Brescia” – ha spiegato in esclusiva all’agenzia Sporteconomy, Giuseppe Pasini.

La Feralpisalò sta investendo soprattutto sul futuro. Nel mese di agosto infatti ha annunciato l’avvio di un progetto per lo sviluppo delle attività sportive. Saranno 90mila metri quadrati dedicati ai giovani e al territorio. Il nuovo centro sportivo di Lonato, firmato Feralpi, sarà pronto tra non meno di due anni.

“Il comune ci ha messo a disposizione un terreno di 90mila metri quadrati. Sarà realizzato, prevediamo, nell’arco di un biennio con un costo stimato di 4 milioni di euro. Sarà un centro sportivo moderno con ben 4 campi. E’ strategico per la crescita del nostro club. In tutto il paese c’è un deficit molto forte se pensiamo all’impiantistica sportiva. Senza strutture è impossibile pensare a progetti sportivi di ampio respiro. Questo per noi è fondamentale, soprattutto per la crescita del settore giovanile, e lavoreremo già nel 2021 per accelerare il progetto in esame”.

Il legame con il territorio è confermato anche dall’analisi delle sponsorizzazioni collegate al brand Feralpisalò (ben 150, di cui 100 legate all’area del basso Garda).

“Ci muoviamo in un’area geografica ricca di realtà imprenditoriali. Molte di queste aziende hanno scelto di sponsorizzarci e per noi è importante perché rappresentiamo e diamo visibilità al tessuto socio-economico del territorio del basso Garda. Anche durante il lockdown abbiamo coinvolto i nostri partner in molte inziative come le conferenze stampa presso le sedi delle aziende-sponsor. Un gesto di vicinanza, ma anche una opportunità di visibilità. In totale possiamo contare su oltre 150 partner, di cui 100 direttamente legati al territorio”.

L’ultimo focus è sul progetto sportivo e sulle ambizioni ptresenti e future della Feralpisalò.

“Quest’anno siamo partiti molto bene. Abbiamo puntato su giovani che, tra l’altro, arrivavano da squadre di Serie A del calibro di Atalanta (Giorgio Brogni e Federico Bergonzi) e Inter (Lorenzo Gavioli). Rispetto al passato ci sono stati molti cambiamenti e questo ci premierà soprattutto nel futuro. Fino ad oggi abbiamo sempre centrato il traguardo dei playoff, è il nostro obiettivo minimo anche in questa stagione” – ha dichiarato Giuseppe Pasini, n.1 della Feralpisalò.

Chi è Giuseppe Pasini



Giuseppe Pasini nasce a Odolo, in provincia di Brescia, il 17 agosto 1961, nel 1979 consegue il diploma di Perito Industriale presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale e nel 1982 affianca il padre Carlo Pasini nell’azienda di famiglia, la Feralpi SpA.

Il Gruppo Feralpi è uno dei maggiori e più qualificati produttori di acciaio europei, una realtà industriale che ha fatto della siderurgia al servizio dell’edilizia il proprio core business, allargando successivamente l’impegno imprenditoriale anche ad altri settori, quali l’ambiente, l’ecologia, la finanza e l’itticoltura.

In ambito siderurgico lo sviluppo programmato ha portato, nel tempo, all’acquisizione di importanti società non solo in Italia, ma anche in Europa, dove il Gruppo è presente con aziende in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania: i successi ottenuti nel corso degli anni trovano conferma nella progressiva crescita produttiva ed economica sviluppata a livello internazionale.

Le cariche societarie

Nel 1983, a seguito della prematura scomparsa del padre, Giuseppe Pasini viene nominato Consigliere Delegato della società Feralpi Siderurgica SpA e nel gennaio 2008 ne diviene Presidente.

Nel 2004 a seguito di una riorganizzazione del Gruppo, si costituisce Feralpi Holding SpA di cui ne assume la presidenza a partire dal 2007. Nel novembre 2014 assume l’incarico di Presidente del Comitato per lo Sviluppo del Banco Popolare dedicato alla Provincia di Brescia.