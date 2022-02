F.1: L’audience tv globale (2021) è stata di 1,55 miliardi

(di Emanuele de Laugier) – La Formula 1 ha rivelato che il suo pubblico di cumulativo per la stagione 2021 è stato di 1.55 miliardi, con un aumento del 4% rispetto al 2020. L’audience media per ogni Gran Premio dello scorso Campionato Mondiale è stata di 70.3 milioni di telespettatori, con una crescita del 13% sui 60.3 milioni del 2020.

Inoltre, si è raggiunto un picco massimo di 108.7 milioni di spettatori in tutto il mondo per il finale di stagione dello scorso anno ad Abu Dhabi, il 29% in più rispetto all’ultima gara del 2020, conclusosi con Max Verstappen vincitore, grazie al sorpasso su Lewis Hamilton all’ultimo giro, della gara e del Mondiale Piloti.

In più, anche tutti i GP della scorsa stagione, in cui i due piloti in lotta per il Mondiale hanno avuto delle battaglie serrate, hanno fatto registrare un gran numero di spettatori.

Il Gran Premio di apertura della stagione 2021 del Bahrain ha raggiunto 84.5 milioni di spettatori, mentre per le 3 gare sprint del sabato, nuovo format voluto da Liberty Media (organizzatore della F1), a Silverstone, a Monza ed a San Paolo hanno avuto rispettivamente 79.5, 80.4 ed 82.1 milioni di telespettatori.

Nel 2021, la Formula 1 ha anche visto una crescita su base annua in molti mercati, tra cui i Paesi Bassi (con un aumento dell’81%), gli Stati Uniti (con una crescita del 58%), la Francia, (aumento del 48%), l’Italia (con una crescita del 40%) ed il Regno Unito (con un aumento, in questo specifico mercato, del 39%).

Durante la scorsa stagione, la F1 ha anche annunciato di aver visto incrementare del 40% il pubblico sui suoi social networks, il cui numero ha superato i 49.1 milioni. Inoltre, le visualizzazioni totali su tutte le sue piattaforme mediatiche sono state più di 7 miliardi, con un aumento del 50% su base annua.

Nella stagione 2021, La Formula 1 è stata anche in grado di riaccogliere i fan negli autodromi per le gare, dopo l’assenza in tutto il 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Nonostante la capienza limitata in molti eventi, sono stati 2.69 i milioni di fan a partecipare ai Gran Premi, cifra inferiore rispetto ai 4.16 milioni nel 2019.

Durante la scorsa stagione, sono state 3 le gare che hanno avuto almeno 300.000 tifosi negli autodromi, ovvero Austin (400.000), Città del Messico (371.000) e Silverstone (356.000). Questi GP hanno anche goduto di livelli di partecipazione più elevati rispetto al periodo pre-pandemico, infatti, nel 2019, i fan sugli spalti erano rispettivamente 268.000, 348.000 e 351.000.

Rimanendo legati al Gran Premio di Austin, nei giorni scorsi, la Formula 1 ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2026 con il circuito della capitale del Texas.