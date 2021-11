Calcio inglese: la coppa d’Inghilterra continuerà a chiamarsi Emirates FA Cup per altre tre stagioni

(di Edoardo Lazzari) – Con un comunicato ufficiale datato 5 novembre, la Football Association (FA) ha annunciato l’estensione della attuale partnership con Emirates, compagnia aerea di bandiera dell’emirato arabo di Dubai, per altre 3 stagioni. La principale competizione patrocinata dalla Football Association, la FA Cup, continuerà dunque a chiamarsi Emirates FA Cup fino al 2024.

L’Emirates FA Cup è la principale coppa nazionale di calcio inglese e la più antica competizione di football ufficiale del mondo: fondata nel 1871, la coppa esercita da sempre un fascino particolare sugli appassionati a causa della formula unica della competizione, che vede più di 700 club inglesi appartenenti ad ognuna delle 10 leghe del calcio inglese incontrarsi in match a eliminazione diretta con partita unica senza che vi siano teste di serie, creando accoppiamenti del tutto casuali e dando vita a partite emozionanti e mai scontate.

Con l’annuncio diramato dal media press ufficiale della Football Association, continua la collaborazione di lunga data tra il brand arabo e la federazione calcistica inglese: Emirates era diventato Title Partner della coppa nazionale nel 2015 con un accordo da 30 milioni di sterline all’anno, per poi rinnovare la partnership per altri tre anni nel 2018, continuando così a fornire il nome alla competizione organizzata dalla Football Association. Il successo dell’accordo è testimoniato dai numeri fatti registrare dalla coppa: la scorsa stagione la competizione è stata seguita da più di 100 milioni di utenti solo in Inghilterra, mentre la finale tra Leicester City e Chelsea, vinta dalle Foxes, ha fatto registrare uno share televisivo di quali 10 milioni di tifosi di fronte lo schermo.

Marzena Bogdanowicz, capo del reparto partnership della FA, ha commentato: “siamo estremamente compiaciuti di estendere la nostra partnership con Emirates fino al 2024. Nelle scorse sei stagioni la combinazione tra un brand così riconoscibile e la competizione più iconica del mondo ha contribuito ad un aumento significativo degli investimenti nel football e ci ha permesso di raggiungere un così alto numero di fan mai registrato. Rinnovare la partnership dopo la pandemia globale è la testimonianza della eccellente relazione lavorativa tra le aziende e non vediamo l’ora di metterci a lavoro per la prossima stagione (cominciata il 5 e il 6 novembre con le partite del primo turno, nda)”.

Tim Clark, presidente di Emirates: “la Emirates FA Cup, la più prestigiosa e storica competizione calcistica del mondo, è rinomata per creare momenti sportivi iconici e per fornire il palcoscenico più grande sia a club minori che ai giganti della Premier League. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui siamo incredibilmente fieri della nostra partnership di lunga data con la Football Association e non vediamo l’ora di continuare questa collaborazione per il torneo per alter tre stagioni. Andando incontro a 150esimo anniversario del torneo, il nostro lavoro è volto a connettere ancora di più i club del cuore con i loro fans sia in Inghilterra sia in tutto il mondo per permettere a tutti di fare esperienza della magia unica della Emirates FA Cup”.