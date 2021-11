Macron si lega al brand del CSKA Sofia (First League bulgara)

Un altro top club del calcio europeo entra a far parte della ‘famiglia Macron’. Si tratta del CSKA Sofia, il club calcistico più titolato in Bulgaria, che a partire dalla prossima stagione, 2022-2023, indosserà i capi tecnici contraddistinti dal Macron Hero. La partnership prevede la fornitura di capi tecnici per staff e squadre, dalla prima alle giovanili, e la realizzazione di una linea dedicata di abbigliamento e merchandising per i suoi appassionati tifosi.

Il CSKA Sofia nasce nel 1948 come componente della più ampia polisportiva legata all’esercito bulgaro. Il suo palmares è impressionante: 31 campionati bulgari, 21 Coppe di Bulgaria e 4 Supercoppe di Bulgaria. Molto spesso presente nelle competizioni europee, vanta anche nella propria storia due semifinali nella Coppa dei Campioni ed un’altra in Coppa delle Coppe. Molti i campioni che hanno indossato la maglia dei ‘Chervenite’ (i rossi). Tra i più rappresentativi ci sono sicuramente Hristo Stoichkov (171 presenze, 114 gol), Pallone d’oro nel 1994, anno in cui guidò la nazionale bulgara al quarto posto nel Mondiale giocato negli Stati Uniti, e Dimitar Berbatov che giovanissimo ha vestito per tre stagioni la maglia del CSKA Sofia collezionando 65 presenze e 38 gol.

La presenza di Macron nel calcio balcanico si arricchisce ulteriormente con l’arrivo del CSKA Sofia che dalla prossima stagione avrà a disposizione kit gara, abbigliamento tecnico e una linea di merchandising caratterizzati dallo stile, design, tecnicità e qualità che fanno dell’azienda italiana un brand leader nel settore del teamwear. All’accordo di sponsorizzazione tecnica seguono lo studio e lo sviluppo di quelle che saranno le nuove maglie del CSKA Sofia, nelle quali, in stretta collaborazione tra staff del club e ufficio stile di Macron, saranno ‘esaltati’ colori, simboli, storia e tradizione del club bulgaro.

“È con grande soddisfazione che annunciamo la partnership con il CSKA Sofia. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Accogliamo nella nostra ‘famiglia’ un club che rappresenta la storia vincente del calcio bulgaro e europeo. Una storia che siamo pronti a raccontare attraverso le maglie e una linea di abbigliamento di alta qualità, curato nei dettagli e dal design unico ed esclusivo. Capi tecnici che supportino le performances dei giocatori in campo, che rappresentino in pieno i colori, storia e simboli del club e che possano essere indossate con orgoglio dai tantissimi tifosi che seguono la squadra bulgara”.

“È un grande piacere per noi del CSKA entrare a far parte della famiglia Macron. – ha commentato Filip Filipov, direttore esecutivo del CSKA – La collaborazione con la principale azienda italiana di abbigliamento sportivo è un passo logico verso la realizzazione delle ambizioni del CSKA anche fuori dal campo. La nostra decisione di collaborare con Macron nasce dall’esigenza di portare un cambiamento positivo nel club fornendo un’esperienza di abbigliamento sportivo di alto livello sia per le nostre squadre che per i nostri tifosi. Siamo lieti che il brand italiano abbia prestato particolare attenzione alla storia e alle tradizioni del CSKA per creare un kit unico che, siamo certi, supererà le aspettative di tutti”.