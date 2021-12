Calcio femminile: VISA scommette sul FIFA Women’s World Cup 2023

VISA punta sul calcio femminile. E’ il primo sponsor della “Fifa Women’s World Cup 2023“, il Mondiale femminile 2023 promosso dalla FIFA (la 9a edizione nella sua storia).

Il torneo si svolgerà tra Australia e Nuova Zelanda (in 9 città) nel 2023 e coinvolgerà 32 squadre. VISA attiverà esperienze speciali per gli appassionati di calcio del mondo intero, creerà il premio “Player of the Match” e incorporerà il suo programma Team Visa di supporto alle atlete di tutto il mondo.

Come servizio di pagamento esclusivo del Mondiale di calcio femminile, VISA migliorerà la sua tecnologia di pagamento nei luoghi del torneo e creerà in iniziative specifiche che coinvolgeranno clienti e fan.

È ormai dal 2007 che Visa collabora con Fifa. La partnership dei Mondiali di calcio femminili giunge a conferma della volontà dell’azienda di fare da “catalizzatore per il cambiamento – si legge in una nota dell’azienda americana – e contribuire al crescente riconoscimento del calcio femminile” in tutto il mondo.