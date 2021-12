Nasce “SampCity” uno spazio nel segno del club ligure. Strategico il supporto dello sponsor Macron

Una città blucerchiata nella città. Nel pieno centro di Genova, in via XX Settembre 252 r, è stato inaugurato nei giorni scorsi “Sampcity”, il nuovo concept store dell’U.C.Sampdoria, uno spazio al quale Macron, sponsor tecnico del club, ha contribuito per quanto riguarda lo sviluppo del progetto, arredo e realizzazione.

Un grande spazio di 300 mq a tinte blucerchiate che si sviluppa su tre piani e dove oltre allo shop con tutta la linea di abbigliamento e merchandising realizzata da Macron, sono presenti un Service Center, biglietteria, area eventi, bar e ristorante.

Presente all’inaugurazione anche il CEO e fondatore di Macron Gianluca Pavanello. “Il calcio in tutta Europa si vive a 360°. Sampcity è un esempio di come un club possa offrire ai suoi tifosi un luogo dove vivere pienamente la passione per i propri colori creando il vero senso di community. – ha dichiarato Pavanello – Una visione internazionale da parte della Sampdoria sia dal punto di vista commerciale che di comunicazione e nella quale siamo felici di essere parte attiva”.