Calcio femminile: BCF Dream Cup, il torneo di tutti: via alle iscrizioni

Il Brescia Calcio Femminile (BCF), tramite i suoi canali social, ha annunciato oggi il via alle iscrizioni per la 1a edizione della “BCF Dream Cup“, il torneo che unisce calcio e inclusione sociale.

L’evento, realizzato in collaborazione con Specialisterne Italia e Ideabili, si svolgerà dall’8 al 10 aprile 2023 (sabato, domenica e lunedì di Pasqua) presso il Centro Sportivo “Mario Rigamonti” di Brescia e nel programma è previsto un concerto della band The Substitutes sabato sera, la messa di Pasqua con Mons. Paganini alla domenica e premiazioni per tutti al lunedì.

Dal punto di vista sportivo, si gioca a calcio a 8 e possono partecipare tutti: dai bambini, agli anziani, a persone con disabilità, senza limiti di età o capacità calcistica e saranno introdotte regole speciali per armonizzare l’equilibrio e rendere tutti protagonisti.

L’iscrizione è completamente gratuita, così come l’ingresso per chi volesse semplicemente assistere: c’è il link dedicato alla pagina e con pochi click ci si potrà regalare un’esperienza diversa, divertente ma soprattutto che arricchisce. Il termine per iscriversi è fissato al 31 marzo.

Non solo il calcio protagonista: sono in programma tre appuntamenti, tre convegni su temi di grande attualità come il Cyberbullismo, il contrasto alla diffusione del Virus HPV e l’inclusione di persone con disabilità.

Le “Leonesse” del Brescia Calcio Femminile saranno presenti, e per regalare un’esperienza ancora più completa il Centro Sportivo “Mario Rigamonti” mette a disposizione due bar e un ristorante, il “Norma”; ed in più ci saranno per tutta la tre giorni ben 10 Food Truck con le migliori specialità locali e nazionali.