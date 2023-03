Marketing: Nike celebra il record di Kylian Mbappé col PSG

(di Giuseppe Berardi) – La stella del calcio francese Kylian Mbappé è diventato il miglior marcatore nella storia del Paris Saint-Germain. Nell’ultima gara di Ligue1, nel match tra il PSG e il Nantes del 4 marzo 2023, l’attaccante ha realizzato la rete numero 201 con la maglia del club parigino superando Edinson Cavani.

Un gol arrivato nel finale di partita e che ha fissato il risultato sul 4-2 per la squadra campione di Francia in carica. Per celebrare il nuovo record personale di Kylian Mbappé, il suo sponsor personale Nike ha realizzato un paio di scarpini speciali. Una limited edition Air Zoom Mercurial Superfly ispirata alle Mercurial Vapor XI che Mbappé indossava quando segnò il suo primo gol con il PSG

Per celebrare l’evento c’è stato un lancio sui canali social del giocatore, del PSG e dell’azienda Nike con l’hashtag #KEEPMAKINGHIS7ORY. Le speciali scarpe celebrative hanno una colorazione oro e nero con inserti bianchi e in bella mostra le iniziali KM e il numero 201, tanti quanti sono i gol messi a segno da Mbappé col PSG. Nella parte posteriore degli scarpini ci sono due bande con i colori della bandiera francese con le date delle partite del primo e dell’ultimo gol.

La prima marcatura il fuoriclasse del PSG è avvenuta l’8 settembre 2017 nel match Metz vs PSG, l’ultima, come detto prima, contro il Nantes al Parco dei Principi il 4 marzo. Le nuove scarpe e il record di gol non hanno portato bene a Kylian Mbappé e alla sua squadra che hanno perso anche la partita di ritorno contro il Bayern Monaco e sono stati eliminati dalla Champions League.

Mbappé avrà sicuramente altre occasioni per tentare l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie, chiodo fisso del club francese che, nonostante i tanti investimenti, non riesce ancora a conquistare. Il campione francese ha soli 24 e il suo record di gol è destinato ad aggiornarsi ancora nel corso della stagione.

Dopo le insistenti voci di un suo trasferimento al Real Madrid, Kylian ha firmato lo scorso anno il rinnovo del contratto con il PSG per altri due anni, più un’opzione per il terzo. Un deal da capogiro che rende l’attaccante francese il calciatore con lo stipendio più alto.

Secondo quanto riportato da “Le Parisien” lo stipendio di Kylian Mbappé è di 72 milioni di euro lordi a stagione per un totale di 216 milioni in tre anni. Inoltre il contratto prevede un bonus di 180 milioni di euro, suddiviso in tre rate, e in più un ulteriore bonus definito “fedeltà” di 240 milioni di euro a condizione che il calciatore completi il triennio nel club parigino.

Più nel dettaglio 70 milioni di euro se l’attaccante non lascia il Psg nel giugno 2023, 80 milioni se non va via nel giugno 2024 e infine 90 milioni se non si trasferisce nel giugno 2025. Sommando tutto si arriva alla cifra totale di 636 milioni di euro in 3 anni. In virtù di questo nuovo contratto Mbappé supera Cristiano Ronaldo e i compagni di squadra Leo Messi e Neymar Jr.

Con lo sponsor tecnico Nike Kylian ha siglato un contratto fino al 2029 che gli garantisce Poco più di 15 milioni di euro all’anno. Qui la stella francese si piazza dietro gli altri fuoriclasse del calcio internazionale.