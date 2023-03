BNL BNP Paribas nuovo corporate partner di WeSportUp

WeSportUp, l’acceleratore di startup sport&wellness Tech nato su iniziativa di CDP Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori, Sport e Salute SpA, Startupbootcamp e Wylab come operatori del programma, annuncia oggi una nuova partnership con BNL BNP Paribas, uno dei maggiori gruppi bancari in Italia che punta all’innovazione come fattore di competitività e allo sport per i suoi impatti economici e sociali.

L’ingresso di BNL BNP Paribas tra i corporate partner di WeSportUp conferma il grande lavoro che l’acceleratore svolge quotidianamente nello sviluppo di un ecosistema di innovazione in ambito sport e benessere. La partnership con l’acceleratore è coerente con la strategia di BNL BNP Paribas che ha tra i suoi focus l’innovazione: in una logica di “open innovation, basato sulla metodologia “Corporate Startup Collaboration”, è prevista una collaborazione tra i partner di WeSportUp e le startup del Programma.

La partnership prevede numerose attività: una serie di workshop con i management di BNL BNP Paribas per conoscere le sfide di business dell’azienda, con particolare focus sugli ambiti più rilevanti come il wellness, lo sviluppo della persona, la relazione con i giovani, il welfare aziendale e il tennis; la partecipazione alle masterclass del programma sui temi tecnologici più innovativi ; l’ideazione di eventi dedicati all’innovazione sportsTech a livello nazionale e internazionale; l’organizzazione di un evento ad hoc in cui saranno coinvolti tennisti e staff tecnici per analizzare insieme le opportunità in cui coinvolgere le migliori startup tecnologie con focus sul tennis; la possibilità di diventare mentor delle startup e la realizzazione di PoC (Proof of Concept) e progetti pilota con le startup dell’Acceleratore.

L’annuncio della partnership avviene in concomitanza con il lancio del secondo ciclo di WeSportUp e l’apertura ufficiale della call for applications che sarà rivolta alle startup che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione. Si tratta di soluzioni che impattano su focus area specifiche: Activity & Performance; Fitness & Lifestyle; Wellness & Nutrition; Management & Organization; Fan Experience & Metaverse; Gaming & Esports; ESG & Sustainability; Venue & Stadium Tech.

Le startup interessate a prendere parte alla selezione di WeSportUp potranno presentare la propria candidatura a partire da oggi e fino al 24 maggio utilizzando il sito dedicato www.wesportup.it.

Federico Smanio, AD di Wylab e Program Director di WeSportUp, ha commentato: “BNL BNP Paribas è il partner perfetto per WeSportUp perché è un’azienda votata all’innovazione e allo sport, il suo brand è associato ad alcuni tra gli eventi più importanti del nostro Paese, come gli Internazionali BNL d’Italia di tennis. Il management della Banca non è nuovo alla collaborazione con gli acceleratori di startup e credo che WeSportUp rappresenti oggi il perfect match per BNL BNP Paribas, in quanto abbiamo la possibilità di fornire insight sul mondo sport e wellness tech e di trovare soluzioni in linea con gli obiettivi dell’azienda non solo in funzione della sua attività di sviluppo verso il mondo del tennis”.

Nazzareno Mengoni, fondatore e MD di Startupbootcamp Italia: “Come nel tennis, dove il successo dipende dall’abilità di coordinare i movimenti e di sfruttare le occasioni, anche nel mondo degli affari l’innovazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi e superare la concorrenza. Abbiamo sviluppato un modello operativo che segue la filosofia del tennis, dove ogni membro del team è importante e contribuisce con le proprie competenze per raggiungere l’obiettivo comune. Con BNL BNP Paribas siamo alla ricerca di soluzioni innovative per far evolvere la struttura e aiutarti a trovare la strategia vincente. Fare squadra insieme per raggiungere gli obiettivi. L’innovazione è la chiave del successo, sia nel tennis che negli affari, e noi siamo pronti ad aiutarti a vincere! In Startupbootcamp Italia, ci impegniamo a connettere le nuove tecnologie delle startup alle aziende, investendo in tre aree di innovazione: Horizon 1 per migliorare il prodotto, Horizon 2 per migliorare i processi e Horizon 3 per creare nuovi modelli di business. Questo approccio ci consente di essere come un team di tennis ben coordinato e di cogliere ogni opportunità.”.