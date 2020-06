Football Finance 2020 Deloitte – La Serie A cresce a doppia cifra pre Covid-19

Entrate da record per la stagione 2018/19 delle società calcistiche europee prima dell’impatto COVID-19.

Secondo lo studio Deloitte “Annual Review Football Finance 2020”, il mercato calcistico europeo ha generato ricavi per 28,9 miliardi di euro nella stagione 2018/19;

I “big five” dei campionati europei hanno generato un fatturato record di 17 miliardi di euro nella stagione 2018/19, con un aumento del 9% rispetto all’anno precedente;

I “big five” dei campionati hanno generato utili operativi aggregati di 1,4 miliardi di euro per la stagione 2018/19, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente;

I ricavi dei club della Premier League sono saliti a oltre 5,9 miliardi di euro, con un incremento del 7%, trainati dalla crescita delle distribuzioni UEFA ai club inglesi;

I club della Liga spagnola hanno generato entrate complessive per 3,4 miliardi di euro nella stagione 2018/19, la seconda crescita assoluta più elevata tra i campionati “big five”, superando la Bundesliga (3,3 miliardi di euro) in termini di entrate;

In Serie A (2,5 miliardi di euro) e Ligue 1 (1,9 miliardi di euro), si è osservata una forte crescita dei ricavi, rispettivamente con aumenti dell’11% e del 12%.

Sempre l’analisi di Deloitte avverte che l’impatto della pandemia per la stagione in corso 2019/20 sarà devastante, e provocherà una significativa riduzione delle entrate e perdite operative nel calcio europeo nei risultati finanziari. I club devono far fronte a molteplici impatti finanziari, tra cui sconti o ritardi di entrate commerciali e di trasmissione, nonché la perdita di entrate giornaliere e altre entrate relative agli eventi.

Tuttavia, i piani di riavvio per la Premier League e alcuni suoi pari porteranno a un rapido recupero dei risultati finanziari poiché alcuni ricavi delle trasmissioni 2019/20 verranno spinti nell’esercizio 2020/21, il che potrebbe comportare un anno di entrate eccezionali.