MotoGP: il team LCR Honda è partner di Chainon.it

A partire da oggi saranno in vendita online su ChainOn.it un numero limitato di pacchetti sponsorizzativi esclusivi del team guidato da Lucio Cecchinello. Navigando su ChainOn gli investitori interessati potranno approfondire le opportunità, negoziare e sottoscrivere i contratti senza alcun costo di intermediazione, grazie a blockchain, smart contract e intelligenza artificiale

LCR Honda e ChainOn, il marketplace delle sponsorizzazioni, hanno siglato una partnership grazie alla quale, a partire da oggi, il Team di Lucio Cecchinello venderà online esclusivi pacchetti sponsorizzativi legati alla partecipazione sia al campionato MotoGP che a quello di MotoE, un’opportunità unica rivolta alle imprese italiane e internazionali per promuovere il proprio business con la massima efficacia e a costi competitivi in tutto il mondo.

I pacchetti, appositamente realizzati e in offerta limitata, consentono di ospitare stakeholders e clienti in ambienti esclusivi nei Gran Premi in tutto il mondo, di essere visibili sulla carena della Honda RC213V che partecipa al campionato MotoGP e della moto elettrica che compete nella categoria MotoE, oltre che utilizzare l’immagine del Team LCR per le attività di comunicazione dello sponsor. Non solo. I format possono essere geotargettizzati, consentendo, a chi lo volesse, di concentrare la propria comunicazione in Europa piuttosto che sui mercati asiatici. L’acquisto non presenta alcun costo di intermediazione per le aziende.

Su ChainOn.it l’approfondimento delle opportunità, oltre che la negoziazione e l’eventuale sottoscrizione degli accordi, avverrà totalmente online in modo semplice, immersivo e veloce, tanto da permettere agli investitori di essere in pista già per la prima gara della MotoGP che inizierà il 26 marzo col Gran Premio del Portogallo.

ChainOn è il digital marketplace delle sponsorizzazioni in cui aziende e venditori (team, società sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi) di tutto il Mondo, grazie ad algoritmi proprietari, intelligenza artificiale e blockchain si incontrano virtualmente, si scambiano informazioni, negoziano e siglano accordi. Il tutto all’insegna dell’innovazione, della trasparenza e del risparmio: le commissioni sulle compravendite su ChainOn, a totale carico della parte venditrice, sono inferiori di oltre il 75% rispetto a quelle medie di mercato.

Il Team LCR è il 1° team di MotoGP a fruire di ChainOn Exclusive, il servizio del marketplace che permette al venditore di avere a disposizione un web site (http://www.chainon.it/lcr/ ) privato e personalizzato interno alla piattaforma, ad accesso esclusivo, dove poter commercializzare offerte promo-sponsorizzative in maniera riservata e esclusiva.

Lucio Cecchinello – Founder e CEO del Team LCR – “Nei nostri 27 anni di storia all’interno del Motomondiale, siamo sempre stati riconosciuti sia come un Team competitivo in pista, ma anche come una squadra professionale e all’avanguardia nella gestione marketing e commerciale, sempre alla ricerca di nuovi modi per avviare e attivare le sponsorizzazioni. E’ proprio con questo spirito di propensione verso le novità e interesse per la tecnologia che iniziamo la partnership con ChainOn: siamo sicuri che dalla nostra sinergia nasceranno interessanti opportunità, e siamo inoltre orgogliosi di essere il primo Team di motorsport a “salire in sella” a questa innovativa piattaforma.”.

Giovanni Palazzi – Founder e CEO di ChainOn (nella foto sopra) – “Siamo felici di avviare la partnership con il Team LCR Honda, un team innovativo e dinamico, che nell’innovazione continua ha costruito la sua storia e che rappresenta uno dei team privati più gloriosi del motomondiale. Siamo orgogliosi che abbia condiviso con noi e con altre centinaia di organizzazioni sportive, tra cui il Torino Football Club, Virtus Segafredo Bologna, Lega Pallavolo Serie A, Lega Pro, Lega Nazionale Pallacanestro, la visione di un mercato della sponsorizzazione digitalizzato e disintermediato, che permetta alle partnership di essere più veloci, sicure, trasparenti, senza confini nazionali. Una modalità di offerta molto innovativa per il mondo della sponsorizzazione, che apre al meglio dello sport italiano e internazionale l’accesso al mercato della sponsorizzazione. Il contesto della MotoGP e della MotoE rappresenta un potenziale enorme a disposizione delle imprese italiane ed estere per promuoversi ed esportare la propria immagine nel mondo.”