BKT official global partner della Liga per altre tre stagioni

(di Antonio Spina) – LaLiga, massima serie calcistica spagnola (anche Campeonato Nacional de Liga de Primera División) ha rinnovato la partnership firmando un nuovo contratto triennale (fino alla stagione 2024-2025) insieme all’azienda indiana BKT Tires, produttore leader nel mercato di pneumatici off-highway. Le cifre economiche non sono state rese note, ma il prolungamento dell’intesa (in scadenza vi era quella precedente dal 2019 al 2022) si pone l’obiettivo di consolidare la presenza commerciale in Spagna, mercato tra i più importanti d’Europa in ambito agricolo.

In qualità di official global partner, BKT trasmetterà l’importanza della cultura sportiva e dello spirito di squadra, raggiungerà milioni di appassionati ed aumenterà ulteriormente la brand awareness.

“Noi e LaLiga – afferma Lucia Salmaso, ceo di BKT Europe – siamo due realtà importanti nei rispettivi settori, capaci di vedere oltre la semplice operazione di marketing e di trarre ispirazione in maniera reciproca. Oggi è indispensabile proporre un linguaggio comune per arrivare a comunità sempre più grandi. In questo, lo sport rappresenta l’eccellenza!”.

La Spagna è il mercato che genera più entrate per la competizione in termini di sponsorizzazione, con picchi fino a 44,2 milioni di euro. Nella stagione 2020-21 LaLiga ha generato 104,2 milioni di euro grazie ai rapporti commerciali, segnando un aumento del 12,7% rispetto al 2019-2020, annata in cui i ricavi non erano andati oltre ai 92,4 milioni.

“Negli ultimi tre anni abbiamo supportato BKT nell’aumentare la sua visibilità attraverso il pubblico e i tifosi – aggiunge – Óscar Mayo, Executive General director di LaLiga, ora siamo lieti di rinnovare il rapporto di collaborazione poiché entrambi cerchiamo la perfezione”.