Playoff 2021/22: LBA rafforza la sua impronta digital

I Playoff della Serie A UnipolSai 2021/22, che sono scattati domenica 15 maggio, confermano il percorso intrapreso da LBA insieme all’Official Advisor Infront nel coinvolgimento di un pubblico ampio di appassionati del mondo basket, e non solo, sfruttando piattaforme e strumenti prossimi alla Generation Z e ai Millennials, diversificando il tone of voice e lo storytelling dell’evento tra i differenti canali proprietari, degli influencer e dei partner digitali.

Il progetto di influencer marketing che si dipanerà lungo tutto l’arco dei Playoff, amplierà il proprio raggio d’azione abbracciando talent dell’ambito «musica urban», individuato perché coerente e rappresentativo di un target di popolazione e tifosi affine alla pallacanestro, insieme a una schiera di «creator digitali», provenienti ad esempio da YouTube e TikTok, e ad altri influencer con una forte passione per la pallacanestro.

L’ulteriore amplificazione dei Playoff sarà garantita dai partner digitali provenienti dal mondo dello sport, fortemente verticali nel basket ma non solo, che rafforzeranno la notorietà dell’evento, attraverso un ricco piano di produzione contenuti. Ogni realtà racconterà i Playoff e le Finals con un piano editoriale in linea con il loro tone of voice, così da diversificare i contenuti e suscitare interesse nelle rispettive audience di riferimento. I contenuti prodotti abbracceranno differenti ambiti, dalla cronaca sportiva al coinvolgimento delle proprie fanbase, dall’interazione con i giocatori al racconto live dietro le quinte.

Sui canali social di LBA, infine, l’obiettivo principale sarà quello di rafforzare la brand awareness di LBA e della manifestazione attraverso un piano editoriale volto alla distribuzione di numerosi contenuti di racconto sportivo e di carattere più lifestyle. In tal senso, il percorso di diversificazione compiuto da Lega Basket Serie A proseguirà all’insegna dell’innovazione, consolidando forme di storytelling altamente ingaggianti, quali ad esempio «Live su TikTok e Facebook» e PodCast che mostreranno lati inediti ed esclusivi dei PlayOff.

“Da sempre i playoff sono il momento più emozionante della stagione, quello dove si concentrano tutte le attenzioni degli appassionati e dei media – afferma il Presidente della LBA Umberto Gandini – Si tratta di una occasione unica per continuare ad alimentare questo interesse sfruttando tutti i canali di comunicazione a disposizione, particolarmente quelli digitali, proseguendo sulla strada già tracciata durante l’ultima edizione della Final Eight di Coppa Itali che ci ha fornito dati significativi toccando gli oltre 30 milioni di utenti cumulati“.

“La diversificazione nel modo di raccontare l’evento e lo sforzo innovativo consentirà non solo di raggiungere un’audience ampia, ma anche di rafforzare il posizionamento di LBA tra gli appassionati di basket e di instaurare nuove relazioni con appassionati di altri sport – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy – Come Advisor di LBA abbiamo creduto con forza in questo progetto e nel futuro della diversificazione dei temi e delle piattaforme di comunicazione. Il futuro dello sport va nella direzione di una frammentazione di consumo che club, leghe e federazioni devono essere in grado di cogliere. Infront è certamente un facilitatore e ha le competenze per supportare i suoi partner nello sviluppo di progetti integrati, che non solo permettono di ampliare l’audience ma anche di coinvolgere nuovi sponsor”.