Tecnologia: NTT Data e Cosenza siglano una partnership per analizzare le gare in tempo reale

NTT Data, uno dei principali player globali nell’ambito della consulenza IT, e il Cosenza calcio, siglano oggi una partnership strategica sul lungo periodo.

La collaborazione, annunciata in occasione della partita tra Cosenza e Spal, vede l’esordio di NTT Data in qualità di technical advisor sponsor. L’azienda fornirà un sistema tecnologico per l’analisi in tempo reale dell’occupazione degli spazi di gioco dei calciatori durante partite e allenamenti, anche tramite l’utilizzo di video della camera tattica attraverso tecniche di intelligenza artificiale. Inoltre NTT DATA metterà a disposizione un Osservatorio Tecnologico per monitorare le tecnologie emergenti e garantirne l’eventuale utilizzo ai rossoblù.

Una partnership che si inserisce all’interno di un progetto più ampio della multinazionale giapponese: quello di puntare sulle eccellenze del Sud Italia. La sede NTT DATA di Cosenza nasce, infatti, nel 2001, come centro specializzato sulla Cybersecurity. Grazie alla forza lavoro giovane – età media di 32 anni – e alla proficua partnership con l’Università della Calabria, ha raggiunto oggi oltre 300 dipendenti, rappresentando uno dei distretti ICT più importanti d’Italia, nonché uno dei tre poli strategici dell’azienda insieme a Palo Alto e Tokyo. Una best practice nel Mezzogiorno d’Italia replicata anche a Napoli, dove solo nell’ultimo anno il numero di dipendenti è quasi raddoppiato.

Pietro Scarpino (nella foto sopra), Vice Presidente e responsabile della struttura di Internet of Things, Artificial intelligence e Virtual Reality di NTT DATA e coordinatore del progetto con il Cosenza Calcio, ha dichiarato: “Siamo fieri di poter finalmente annunciare oggi la partnership con il Cosenza Calcio che rappresenta un esempio importante di come l’innovazione tecnologica possa contribuire a migliorare le performance sportive sfruttando a proprio beneficio la grande quantità di dati che vengono raccolti grazie alla tecnologia stessa. Il sistema di analisi sviluppato da NTT DATA è, infatti, la prima dimostrazione di come tecnologie avanzate e l’intelligenza artificiale possano fornire ad allenatori e giocatori soluzioni su misura e in tempo reale per rendere ancora migliori le performance sportive. I nostri ragazzi, stanno lavorando insieme allo staff del mister Occhiuzzi per rendere il sistema sempre più funzionale alle loro necessità; orgogliosi di poter contribuire alla causa della squadra della quale siamo tutti super tifosi”.

“Siamo molto soddisfatti. L’avvio di questa partnership ci offre la possibilità di dialogare con un’azienda innovativa che, partendo da molto lontano, ha messo radici qui in Calabria. La nostra terra offre il sapere e l’ingegno delle giovani generazioni che attendono solo la giusta occasione per emergere. Il connubio tra tecnologia e calcio rappresenta un esperimento che affrontiamo con entusiasmo. Il nostro staff tecnico saprà trarne di sicuro giovamento” – ha dichiarato Eugenio Guarascio (nella foto sotto), Presidente del Cosenza Calcio. La partnership, durerà fino al termine della stagione calcistica 2021/2022.