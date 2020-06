Basket: Juan Roig pronto ad investire nella nuova Arena di Valencia

(di Linda Zanoni) – L’imprenditore spagnolo Juan Roig (proprietario di Mercadona e maggior azionista del Valencia Basket) investirà 220 milioni di euro nella costruzione della nuova arena. Il Consiglio comunale della città ha approvato la cessione della struttura per 50 anni a fronte di un canone annuale di 200mila euro.

Secondo le indiscrezioni del portale Palco23, verrà costruito un nuovo padiglione in un’area di 21.500 mq. La struttura sarà pronta nel 2023 e verrà utilizzata per eventi sportivi e musicali. La sede avrà una capacità di 18.600 spettatori, per diventare di 15.600 unità durante i match di basket.

Verrà costruita anche la nuova sede del Valencia Basket Club (VBC) con una zona-ristorante, terrazze e strutture premium per gli ospiti degli sponsor. Il progetto include anche altre dotazioni come un parco pubblico con aree verdi e un moderno parcheggio.

Il sindaco di Valencia, Joan Ribò i Canut, ha così commentato: “Il padiglione metterà in primo piano il progetto Valencia Basket, ma ciò dovrebbe anche facilitare l’arrivo in città di molti altri eventi culturali e musicali che fino ad ora non abbiamo potuto accogliere a causa dell’assenza di uno spazio come questo”.