Havas Sports & Entertainment (Havas SE) e ProGaming Italia insieme per supportare le aziende in ambito esport e gaming

Havas Sports & Entertainment (Havas SE), gli specialisti di sport business di Havas Media, e ProGaming Italia, leader di mercato in Italia e licenziataria del brand ESL (la più grande esport company a livello mondiale), hanno siglato oggi una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di progetti legati al mondo esport e del gaming in generale.

Havas SE e ProGaming Italia decidono di continuare la collaborazione per offrire un servizio a 360 gradi alle aziende. Le due realtà avevano già collaborato per la realizzazione del primo campionato esport di una lega professionistica italiana – le Final Eight LBA E-League | Brawl Stars, tenutesi a Pesaro lo scorso febbraio con una platea di oltre 10.000 persone – raggiungendo ottimi risultati.

Il know-how nello sport marketing e nel business dello sport di Havas SE, unita all’expertise pluriennale di ProGaming Italia nel mondo del gaming competitivo e non, permetteranno di offrire una consulenza mirata e strategica a tutte le aziende, sia a quelle che vorranno affacciarsi per la prima volta nell’universo esport, sia per quelle realtà che ci hanno già creduto e che vogliono rafforzare la loro presenza in quest’ambito.

Ad oggi, la convergenza tra le discipline tradizionali e i loro eredi elettronici è sempre più forte e marcata, bisogna farsi trovare pronti e reattivi per sfruttare tutte le opportunità del mercato. Lo stesso C.I.O (Comitato Internazionale Olimpico) ha dichiarato “…è importante sottolineare quanto “gli sport con la “E” davanti non siano l’antitesi delle discipline che li hanno preceduti, ma ne costituiscano un’evoluzione”, come riportato in un articolo de Il Sole 24 Ore dello scorso 15 giugno.

Guido Surci, Chief Sports & Intelligence Officer di Havas Media Group dichiara: “Che l’esport fosse un bacino di passioni all’altezza delle discipline tradizionali lo sapevamo da tempo. Gli ultimi mesi di lockdown hanno dato una forte accelerata a questo comparto che non arretrerà nei prossimi mesi di progressivo ritorno alla normalità. Questa rinnovata partnership con ProGaming è una conferma dell’importanza che diamo a esport e gaming come leva di comunicazione, che hanno dimostrato di essere un meaningful media a tutti gli effetti.”

“Il rinnovo con estensione di questa partnership con Havas Sports & Entertainment è per noi motivo di grande orgoglio” ha dichiarato Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia. “Siamo convinti di poter offrire insieme un servizio integrato ancora migliore a tutte le aziende che desiderano avvicinarsi per la prima volta, o consolidare la propria presenza, all’industria dell’intrattenimento e degli esport.”