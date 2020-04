AZIENDA DI CANNABIS LEGATA A MIKE TYSON VICINISSIMA ALL’ACQUISIZIONE DEI NAMING RIGHTS DEL CAMP NOU

(di Sejon Veshaj) – Il socio in affari di Mike Tyson, l’imprenditore Alki David, ha rivelato di essere vicinissimo all’accordo con il Futbol Club Barcelona per l’acquisizione dei naming rights dello stadio Camp Nou. La partnership diverrebbe la più redditizia per una squadra di calcio (si parla di circa 30 milioni di euro a stagione), e l’impianto porterebbe il nome della compagnia sanitaria del miliardario greco, Swissx.

Il vicepresidente Jordi Cardoner ha annunciato in settimana la storica decisione presa dal club blaugrana, di voler vendere per la prima volta nella loro storia i diritti di denominazione del leggendario impianto, destinando gli introiti derivanti dal naming sponsor al finanziamento della ricerca scientifica contro la pandemia Covid-19.

In un’intervista rilasciata al Daily Mail, Alki David ha dichiarato: “Questa è un’opportunità unica. È un momento storico nella storia dello sport e questa partnership con il Barcellona è in linea con i miei ideali. La mia compagnia sanitaria ha lavorato duramente con i migliori virologi, tra cui il dottor Dorothy Bray, nel Regno Unito, per cercare in tutti i modi possibili di contrastare questo virus.”

La partnership frutterebbe ai “culés” (seppur a scopo benefico) 30 milioni di sterline annui, andando a superare il Manchester City, che incassa 18 milioni di sterline da Etihad Airways ed il Tottenham Hotspur, vicino ad un accordo con Amazon per i prossimi dieci anni a circa 25 milioni di sterline all’anno.

“Entrambe le mie società hanno una forte associazione con lo sport. FilmOn TV (servizi di trasmissione streaming) ha una vasta gamma di canali sportivi attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nonostante il blocco attuale, mentre Swissx, la mia azienda sanitaria, organizza il torneo di tennis a Gstaad e a breve la Swissx eFoil Cup a Malibu”.

Alki è socio in affari dell’ex pugile dei pesi massimi Tyson. Insieme possiedono un’attività di CBD, coltivazione e vendita di prodotti a base di marijuana (legale in California). Tyson ha aperto anche una scuola all’interno del suo ranch, utile per insegnare agli agricoltori come coltivare cannabis, la ‘Tyson Growing School’.

Alcune voci sostengono che l’accordo tra i catalani e il magnate greco potrebbe, nel corso degli anni, estendersi anche a livello tecnico, con la sponsorizzazione delle maglie da gara. Il Barça tradizionalmente non ha mai avuto uno sponsor ufficiale cucito sulle proprie divise di gioco fino al 2006, quando strinse un accordo con Unicef, donando per attività benefiche i 2 milioni di dollari ricavati dal contratto.