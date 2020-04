F.1, BINOTTO(FERRARI): CONTRO IL BUDGET CAP INFERIORE A 145 MILIONI

(di Thomas Gaddo) – Mattia Binotto (team principal della scuderia Ferrari), nel corso di un’intervista rilasciata al Guardian (quotidiano britannico), ha espresso parere negativo sull’ipotesi di un’ulteriore diminuzione del budget cap (limite di budget) a 130 milioni di dollari (per il 2022). Una decisione presa congiuntamente da parte della FIA e di Liberty Media Corporation (società di mass media statunitense proprietaria dei diritti della F.1).

L’ingegnere della “rossa”, ha spiegato come il limite di 145 milioni di dollari per il 2021 (rispetto ai 175 milioni previsti), in fase di valutazione per l’emergenza Coronavirus, qualora dovesse essere adottato, sarebbe un importante ridimensionamento e genererebbe grandi sacrifici in termini di risorse umane. L’ex direttore tecnico della Ferrari, inoltre ha dichiarato, che una eventuale riduzione delle risorse finanziarie per la stagione 2022, comporterebbe, oltre al licenziamento di gran parte del personale, un decremento del livello di innovazione tecnologica. Di conseguenza il rischio di abbassare il livello della F1, con il “pericolo” di avvicinare questo format troppo a quello delle serie inferiori.